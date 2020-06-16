Европейская комиссия проверит App Store и Apple Pay на монополию

16 июня Европейская комиссия начнёт расследование в отношении Apple — не нарушают ли магазин приложений App Store и платёжная система Apple Pay правила конкуренции ЕС. После предварительного расследования комиссия выразила обеспокоенность тем, что правила и условия Apple по интеграции Apple Pay и торговых приложений на устройствах iOS/iPadOS могут отступать от правил и ограничивать выбор для покупателей. В ходе параллельного расследования Еврокомиссия оценит политику App Store.

Высший орган исполнительной власти ЕС заинтересовался корпорацией после того, как стриминговый сервис Spotify заявил, что Apple использует свой магазин приложений для ограничения потребительского выбора в пользу собственного музыкального сервиса Apple Music. Японская компания электронной коммерции Rakuten подала аналогичную жалобу в ЕС в начале этого года, заявив, что Apple берёт комиссию в 30% за продажу электронных книг через App Store, в то же время продвигая свой собственный сервис Apple Books.

Расследования начались через день после того, как Apple представила исследование, согласно которому App Store внесла 519 млрд долл. в предполагаемый объём продаж как офлайн-, так и онлайн-продуктов и услуг в 2019 году. Apple, впрочем, приветствует возможность доказать Европейской комиссии, что её политика проста — дать клиентам доступ к лучшему приложению или сервису на выбор в безопасной среде.

Определённого срока для завершения антимонопольного расследования не существует. Его продолжительность зависит от ряда факторов, включая сложность дела, степень сотрудничества корпорации с комиссией и осуществление прав на защиту.

.

.

.