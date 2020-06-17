В Сети появились подделки официального сайта для голосования

В последние дни в интернете появились домены, адреса которых напоминают сайт предстоящего голосования о поправках к Конституции 2020og.ru, сообщает «Коммерсантъ». Пока фальшивые ресурсы «агитируют» за или против поправок или представляют собой страницы с простой информацией о голосовании, но ближе к самому голосованию их тематика может измениться, предполагают в компании «СёрчИнформ». Поддельные сайты зарегистрированы на неизвестных физических лиц.

Голосование о поправках — слишком громкий информационные повод, чтобы злоумышленники его пропустили, считает начальник отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Похожая волна регистраций мошеннических сайтов появилась после объявления президентом РФ Владимира Путина новых выплат на детей. Тогда киберпреступники создавали подделки сайта госуслуг.

Сейчас опасность создают сопровождающие голосование агитационные мероприятия, в частности розыгрыши призов среди проголосовавших. В случае регистрации на фальшивом сайте могут начаться и мошеннические звонки с просьбами назвать номер карты, чтобы «перечислить выигрыш». Также могут появиться фишинговые сайты для проверки выигрыша, где попросят ввести платежные данные, чтобы его «забрать».

Несколько подозрительных доменов в «СёрчИнформ» уже нашли, но о волне регистрации фейковых ресурсов пока говорить рано. Специалисты Infosecurity a Softline Company и вовсе пока не фиксируют всплеска активности в этой области.

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