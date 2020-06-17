Полиция проверяет сюжет «Дождя» о покупке голосов за поправки

К корреспонденту телеканала «Дождь» Антону Баеву в полпервого ночи пришли четверо человек в штатском, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали проехать с ними. Об этом телеканал сам рассказал в Telegram и других социальных сетях. В ходе разговора с правоохранителями в штатском стало известно, что дело в его сюжете про голосование о поправках в Конституцию. Позже подъехали ещё двое полицейских в форме, которые потребовали у журналиста показать паспорт.

По словам Антона, ему весь день поступали звонки: некий «Вячеслав» хотел передать на флешке «очень много» данных пенсионеров после того, как он увидел его сюжет о покупке голосов за Конституцию. После того, как приехали полицейские, «Вячеслав» перестал отвечать.

«Зачем было выдумывать «Вячеслава»? Зачем было в ночи приезжать, а не позвонить в редакцию? Вопросы без ответа», — прокомментировал главред «Дождя».

Юристу телеканала Роману Мазаеву полицейские сказали, что хотят получить от Баева пояснения. В итоге журналисту дал объяснение из-за его репортажа о скупке голосов за поправки к Конституции.

Ночные забавы на Дожде

(корреспондент Баев даёт пояснения полиции по поводу своего материала о том, как покупают голоса за поправки) pic.twitter.com/wiB84vlVpD — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) June 17, 2020

Полиция у редакции Дождя Ночью к редакции Дождя приехала полиция. Они требуют у нашего корреспондента Антона Баева проехать с ними в ОВД. Говорят, что дело в его сюжете про голосование о поправках в Конституцию. Коротко о расследовании, из-за которого приехала полиция Наш корреспондент Антон Баев выяснил (https://tvrain.ru/teleshow/vechernee_shou/baev-510779/), каким образом продаются голоса на онлайн-голосовании по Конституции. Людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. Два человека, Олег Аникин и Александр Милостинкин, продают сим-карты и объясняют, каким образом их нужно зарегистрировать на портале и проголосовать в поддержку поправок. За каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 рублей, за голос в поддержку — по 50 рублей.Сегодня стало известно, каким образом получают данные для регистрации: Аникин и Милостинкин выдают списки на электронное голосование с личными данными пенсионеров, которые туда вносят без их ведома (https://tvrain.ru/teleshow/notes/moskovskih_pensionerov_massovo_registrirujut_na_onlajn_golosovanie_po_konstitutsii_bez_ih_vedoma-510799/) Опубликовано Телеканал Дождь Среда, 17 июня 2020 г.

Визит правоохранителей был связан с заявлением по 141-й статье УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав). «Никакого уголовного дела еще не возбуждено. Никакого статуса у Баева соответственно нет. Взяли объяснение и все. По сути, Антон рассказал ту информацию, которая и так была сообщена в эфире «Дождя»», — рассказал Мазаев.

«Дождь» вкратце напомнил о сути сюжета, который так взволновал правоохранителей:

«Коротко о расследовании, из-за которого приехала полиция. Наш корреспондент Антон Баев выяснил, каким образом продаются голоса на онлайн-голосовании по Конституции. Людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. Два человека, Олег Аникин и Александр Милостинкин, раздают сим-карты и объясняют, каким образом их нужно зарегистрировать на портале и проголосовать в поддержку поправок. За каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 рублей, за голос в поддержку — по 50 рублей. Сегодня стало известно, каким образом получают данные для регистрации: Аникин и Милостинкин выдают списки на электронное голосование с личными данными пенсионеров, которые туда вносят без их ведома».

.

«Дождь» опросил некоторых пенсионеров, которых без их ведома вписали в списки на электронное голосование, и выяснил, что они не регистрировались в интернете. У одного из опрошенных даже нет интернета вообще. В Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) сообщения о массовой скупке SIM-карт для использования в электронном голосовании назвали «фейковыми».

Главный разработчик системы электронных выборов Артем Костырко заявил, что механизмы, позволяющие выявлять противоправные действия, совершенные с использованием личных кабинетов, есть и «работают неплохо». ГУ МВД по Москве начало проверку информации о возможных попытках создания поддельных аккаунтов для использования в дистанционном голосовании.

Главное управление МВД по Москве пообещало проверить сообщения о фальсификациях во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом ведомство сообщило на своём официальном сайте, а также заверило, что примет «процессуальное решение» по итогам проверки и сообщит о нем Мосгоризбиркому.

.

.

.