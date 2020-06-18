Zoom всё-таки введёт сквозное шифрование для всех пользователей

Сервис видеозвонков Zoom пообещал внедрить сквозное шифрование для всех пользователей, а не только для платных подписчиков. Об этом сообщается в блоге компании. Сервис станет верифицировать бесплатных пользователей по номерам их телефонов. Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле.

End-to-end encryption update from Zoom — we have found a path forward to provide this feature to all users (free and paid) around the globe >> https://t.co/rjwCLYKDuJ⁰ << — Zoom (@zoom_us) June 17, 2020

Напомним, из-за пандемии коронавируса популярность сервисов для видеозвонков существенно выросла. Так, аудитория Zoom с конца прошлого года увеличилась более чем в 20 раз. При этом рост числа пользователей обострил проблемы в защите Zoom, которые в компании пообещали решить.

В начале мая текущего года сервис объявил о покупке блокчейн-стартапа Keybase, который занимается разработками в сфере сквозного шифрования. Тогда в Zoom объявили о намерении внедрить шифрование звонков, но уточнили, что оно будет доступно только платным пользователям.

В начале июня в компании снова заявили, что пользователям бесплатной версии функция шифрования будет недоступна. Это ограничение среди прочего объяснялось опасениями Zoom, что сервис начнут использовать для общения преступники, а ФБР и другие правоохранительные ведомства не могут получать данные о бесплатных звонках, совершаемых пользователями, которым, в отличие от подписчиков платной версии Zoom, не нужно подтверждать свою личность. Вскоре после этого около 70 тысяч пользователей подписали петиции, призывая компанию предоставить всем пользователям сквозное шифрование.

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