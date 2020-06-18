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18.06.2020

Zoom всё-таки введёт сквозное шифрование для всех пользователей

Ранее компания заявляла, что нововведение коснётся только платных аккаунтов, но недавно изменила своё решение

zoom vvodit shifr  

Сервис видеозвонков Zoom пообещал внедрить сквозное шифрование для всех пользователей, а не только для платных подписчиков. Об этом сообщается в блоге компании. Сервис станет верифицировать бесплатных пользователей по номерам их телефонов. Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле.

Напомним, из-за пандемии коронавируса популярность сервисов для видеозвонков существенно выросла. Так, аудитория Zoom с конца прошлого года увеличилась более чем в 20 раз. При этом рост числа пользователей обострил проблемы в защите Zoom, которые в компании пообещали решить.

В начале мая текущего года сервис объявил о покупке блокчейн-стартапа Keybase, который занимается разработками в сфере сквозного шифрования. Тогда в Zoom объявили о намерении внедрить шифрование звонков, но уточнили, что оно будет доступно только платным пользователям.

В начале июня в компании снова заявили, что пользователям бесплатной версии функция шифрования будет недоступна. Это ограничение среди прочего объяснялось опасениями Zoom, что сервис начнут использовать для общения преступники, а ФБР и другие правоохранительные ведомства не могут получать данные о бесплатных звонках, совершаемых пользователями, которым, в отличие от подписчиков платной версии Zoom, не нужно подтверждать свою личность. Вскоре после этого около 70 тысяч пользователей подписали петиции, призывая компанию предоставить всем пользователям сквозное шифрование.

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