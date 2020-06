Zoom всё-таки введёт сквозное шифрование для всех пользователей

Сервис видеозвонков Zoom пообещал внедрить сквозное шифрование для всех пользователей, а не только для платных подписчиков. Об этом сообщается в блоге компании. Сервис станет верифицировать бесплатных пользователей по номерам их телефонов. Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле.

End-to-end encryption update from Zoom — we have found a path forward to provide this feature to all users (free and paid) around the globe >> https://t.co/rjwCLYKDuJ⁰ <<

— Zoom (@zoom_us) June 17, 2020