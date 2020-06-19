Чиновники считают, что отслеживание геолокации пользователей — это в порядке вещей в пандемию

Будучи студентом Университета Вирджинии, Джошуа Антон создал приложение, предотвращающее набор пользователем номера в пьяном состоянии. Он назвал его Drunk Mode. Позже Джошуа начал собирать огромные объемы пользовательских данных со смартфонов для перепродажи рекламодателям.

Сейчас компания Антона с названием X-Mode Social — одна из числа малоизвестных компаний по отслеживанию местоположения, которые развёртываются в попытке вновь открыть страну. Государственные и местные органы власти, обладающие полномочиями решать, когда и как возобновить работу, полагаются на этих вендоров данных, чтобы принять решение.

В Калифорнии администрация губернатора Гэвина Ньюсома использовал данные компании Foursquare Labs Inc., чтобы определить, не слишком ли много людей на пляжах. Когда власть обнаружила, что пляжи переполнены, она ужесточила правила. В Денвере Департамент здравоохранения трех округов при помощи данных компании Cuebiq Inc. мониторит местность на предмет того, где население удаляется от дома в среднем более чем на 330 футов.

Многие фирмы по отслеживанию местоположения, дата-брокеры и другие посредники — часть индустрии рекламных технологий, которая в последние годы все чаще критикуется за создание «экономики слежки». Данные для персонального таргетинга рекламы, включая информацию о местоположении, помимо этого могут оказаться в руках правоохранительных органов или политических групп. Законы о конфиденциальности появляются в штатах, включая Калифорнию, наряду с призывами к изменению федерального законодательства, подобно тому, как это сделали в Европейском Союзе.

Но некоторые органы здравоохранения оставляют в стороне эти опасения в борьбе с беспрецедентной пандемией. Чиновники отчаянно нуждаются во всех типах данных, чтобы идентифицировать людей, потенциально зараженных вирусом, и понять, как они ведут себя, чтобы предсказать потенциальные «горячие точки». Это позволяет компаниям по сбору данных шанс поправить свой потрепанный общественный имидж.

«Когда вы делитесь своими данными о местоположении, вы делаете это, чтобы потенциально быть частью общего решения, которое, возможно, спасёт чью-то жизнь. Я верю, что большая часть населения согласится на это», — сказал Антон из X-Mode. По его словам, X-Mode собирает информацию о местоположении примерно с 30 млн американских устройств в месяц.

The Wall Street Journal обнаружила десятки местных органов власти, которые используют или рассматривают возможность использования данных от отслеживающих компаний, особенно по мере возобновления работы бизнеса.

По словам знакомых с этими сделками людей, некоторые из технологических компаний, включая X-Mode и Skyhook Wireless Inc., предоставили подробные данные о местоположении федеральным государственным подрядчикам или таким учреждениям, как центры по контролю и профилактике заболеваний.

Их метод отличаются от необычного партнёрства Apple и Google, которые построили инфраструктуру, уведомляющую людей о том, что они находились близко к заражённым людям. Этот проект — один из нескольких, в том числе возглавляемых университетами, полагающихся на приложения, которые пользователи должны найти, загрузить и активировать, прежде чем компании начнут собирать данные.

В отличие от этого подхода, данные, собираемые компаниями по отслеживанию местоположения, обычно не поступают к ним из специальных приложений. Компании используют информацию, которые они уже собрали — и продолжают собирать — с миллионов устройств. На них установлены не связанные с целями слежки мобильные приложения, которым пользователи дали разрешение на доступ к своей геолокации.

Из соображений защиты конфиденциальности Apple и Google заявили, что не разрешат приложениям, использующим их систему, определять местоположение пользователей. Некоторые местные чиновники говорят, что это делает систему менее полезной в отслеживании перемещения населения. Зато позволяет другим разработчикам проявить себя.

X-Mode, согласно собственной информации, собирает подробную информацию о местоположении из более чем 300 приложений, таких как погодные и навигационные сервисы. X-Mode платит разработчикам этих приложений за интеграцию своего программного обеспечения для слежки в их проекты.

Антон говорит, что X-Mode продвигает приложения с его ПО, вставляющие всплывающие окна, которые явно уведомляют пользователей о том, что их данные о геолокации могут быть использованы для индивидуальной рекламы и исследований.

Во время пандемии X-Mode стал одним из наиболее «плодородных» поставщиков данных о местоположении. Информация компании «кормила» партнёра Tectonix, базирующуюся в Мэриленде компанию по визуализации данных. В сотрудничестве они создавали графики, показывающие влияние социального дистанцирования — или его отсутствие.

X-Mode также заключила сделку по предоставлению данных о местоположении с компанией OmniSci из Сан-Франциско, которая предоставляет аналитические и картографические услуги на основе этой информации и данных от других поставщиков, таких как SafeGraph, федеральным органам власти и органам штата.

OmniSci говорит, что её анализ поможет чиновникам определить потенциальные вспышки вируса, когда страна вновь откроется. Там добавили, что компания работает над автоматизацией своих отчётов, чтобы они показывали только списки учреждений и их оценки риска, без идентификации отдельных лиц.

Дебаты по поводу использования данных о местоположении разгорелись среди местных чиновников по всей стране, особенно в городах и округах, которые никогда не доверяли внешним компаниям отслеживание своих жителей и теперь борются за сохранение прежних контрактов.

В Phunware Inc., компании корпоративного ПО из Остина, которая создала новое приложение для предвыборной кампании президента Трампа, сказали, что могут помочь правительствам «идентифицировать возникающие горячие зоны», ссылаясь на истории местоположений устройств заражённых людей.

«Когда у вас есть глобальная пандемия, конфиденциальность уничтожит ваши попытки решить проблему», — сказал генеральный директор Phunware Алан Книтовски.

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