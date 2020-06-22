«Презумпция невиновности подменяется презумпцией безошибочности компьютера», — юрист РосКомСвободы про автоматизацию штрафов

Московские суды начали признавать законными штрафы за нарушение самоизоляции, вынесенные на основании данных с камер фото- и видеонаблюдения по статье «Невыполнение требований правовых актов, направленных на обеспечение режима повышенной готовности» (ст. 3.18.1 столичного КоАП). На первое такое решение в электронной картотеке Мосгорсуда обратило внимание интернет-издания «Открытые медиа». Апелляцию москвички Яны Елистратовой в середине мая текущего года отклонил Преображенский районный суд Москвы.

Это первое решение по апелляции на штраф, вынесенный в соответствии со статьёй столичного Кодекса об административных правонарушениях, но далеко не последнее: в электронной картотеке Мосгорсуда зарегистрировано более 15 тысяч жалоб на штрафы, вынесенные в автоматическом режиме, то есть на основании записей городских видеокамер.

Как следует из постановления, жительница Москвы Яна Елистратова оспаривала штраф, выписанный ей инспектором Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Елистратова утверждала, что штраф ей выписан незаконно и необоснованно.

Протокол в отношении москвички, оспаривавшей штраф, не составлялся, и постановление было вынесено без составления протокола об административном правонарушении, что противоречит КоАП РФ, который не предусматривает штрафа в автоматическом режиме за нарушения, предусмотренные такой статьёй. Представитель ОАТИ в суде заявила, что фотоматериал получен посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина с использованием системы городского видеонаблюдения.

Изучив материалы дела, суд не нашёл оснований для отмены штрафа: в нарушение указа мэра Москвы о введении режима повышенной готовности заявительница, «покинула место режима самоизоляции и находилась на общегородской территории, а именно заходила в подъезд по вышеуказанному адресу».

Медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина обратила внимание, что суд почему-то на слово поверил в непогрешимость техники, а власти Москвы вводом новых норм в местное законодательство практически лишили жителей столицы возможности эффективно защищать свои права:

«В показаниях свидетеля (инспектора ОАТИ), зафиксированных судом в решении, отражено достаточно громкое заявление: «Ошибочная фиксация правонарушителя <…> исключена, камера на подъезде ведет круглосуточную видеофиксацию, распознает лица с учетом биометрических данных». Вводя поправки в КоАП РФ г. Москвы об автоматизации штрафов за нарушение режима повышенной готовности, городская дума фактически лишила москвичей возможности участвовать в рассмотрении дел об административных нарушениях данной категории и защищать свои права, давать свои объяснения по обстоятельствам дела и т.п. Как бы презумпция невиновности не была побеждена презумпцией безошибочности компьютера«.

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«Это помимо того,что закон о персональных данных разрешает обработку биометрии в отсутствие согласия человека только в случаях, установленных определёнными федеральными законами, а не законодательством города», — добавляет юрист.

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