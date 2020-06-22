Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя на признаки оскорбления Путина

Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский, ранее прославившийся эпатажными поступками и исключённый из «Единой России» за несогласие с пенсионной реформой, подал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя с резкой критикой инициированной Владимиром Путиным конституционной реформы на признаки публичного оскорбления представителя власти, связанного с исполнением должностных обязанностей (статья 319 УК РФ).

Сегодня некий гражданин Дудь Ю. совершил, на мой взгляд, противоправное деяние. Я обратился в СК РФ, мое обращение… Опубликовано Дмитрием Петровским Пятница, 19 июня 2020 г.

«Некий гражданин Дудь Ю. совершил, на мой взгляд, противоправное деяние. Я обратился в СК РФ, мое обращение зарегистрировано под номером 720561 с требованием провести проверку по факту публичного оскорбления власти этим гражданином. Слова Дудя, на мой взгляд, несомненно, оскорбляют президента при исполнении им своих служебных обязанностей», — написал Петровский в социальных сетях, добавив:

«Поясню свою позицию, чтоб не писать в комментариях. Итак, можно ли быть несогласным с позицией президента? Да, конечно! Можно ли выражать свое несогласие? Да, конечно! Можно и нужно. Активная жизненная позиция — это хорошо. Надо участвовать в жизни нашего общества, и президент, конечно, может быть не прав. И я сам не во всех пунктах его повестки с ним согласен. Другой вопрос оскорблять президента. Оскорбляя его, мы оскорбляем прежде всего тех, кто его выбрал. То есть нас самих. То есть нашу страну. А вот это уже недопустимо. Если мы сами себя не будем уважать, никто нас не будет уважать».

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Многие пользователи удивлены поступком «борца с айпадами», высказывая в комментариях сомнения насчёт оскорбительности той публикации, однако Петровский продолжает настаивать на своём, порой упоминая Дудя в постах, которые никак с ним не связаны. Сам же журналист пока никак не прокомментировал эту новость.

Напомним, Юрий Дудь опубликовал свой пост в Instagram пару дней назад, и за короткое время публикация набрала более миллиона лайков. Дудь заявил, что считает позором голосование за поправки в Конституцию, поскольку, по его мнению, их единственный смысл — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. При этом Дудь напомнил о выступлении самого Путина, в котором президент назвал «абсолютно неприемлемым» пытаться сохраниться у власти «пожизненно, до гробовой доски».

Свой пост блогер проиллюстрировал плохо отремонтированной дорогой, которая проходит в Ярославской области, как утверждает Дудь, всего в 300 километрах от Кремля. В Сети уже стали появляться «ответы Дудю». Например, ещё более ужасающую на их взгляд дорогу обнаружили журналисты в Саратовской области, выложив с ней соответствующее видео.

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