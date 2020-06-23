Google Images будет проводить фактчекинг изображений

С 22 июня Google Images проводит фактчекинг изображений по всему миру, чтобы «помочь людям ориентироваться в этих вопросах и делать более информированные суждения о том, что они видят в интернете». Теперь под миниатюрами фотографий может появляться метка «проверка фактов» («Fact Check»). При открытии изображений на странице будут представлены все результаты фактчекинга (новости, в которых распространяется данное изображение, и пояснение).

Эти результаты получают из независимых, авторитетных источников в интернете, которые соответствуют критериям компании и опираются на ClaimReview, алгоритм для фактчекинга в поисковой системе. YouTube также использует ClaimReview для проверки фактов в Бразилии, Индии и США.

Как и в случае с поисковой системой, метки в Google Images не повлияют на ранжирование, обещают в Google. Нововведение призвано обеспечить людям доступ к контексту распространяемой информации (а теперь ещё и изображений), с которой они сталкиваются в интернете.

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