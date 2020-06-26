У Интернета вещей есть проблема с согласием

Отслеживание COVID-19 с помощью Интернета вещей может поставить вашу частную жизнь под угрозу. Прямо сейчас мы создаем инструменты общественного, рабочего и домашнего наблюдения не спрашиваем согласия перед их внедрением. Датчики, используемые на рабочих местах и дома, могут отслеживать звук, температуру, заполняемость пространства и движение, чтобы понять, что делает человек и какова окружающая его среда. Многие устройства оснащены камерами и микрофонами, которые дают обратную связь в облачный сервис.

В облаке хакеры могут получить доступ к изображениям, разговорам и сигналам окружающей среды. Помимо того просто подключенное устройство открывают сотрудникам компании-производителя окно в личную жизнь пользователей.

Для некоторых проблема с электронным наблюдением заключается только в том, что они не хотят создания записей о них. Для других это может представлять угрозу благополучию, поскольку правительство США всё чаще использует распознавание лиц и пытается собрать большие массивы электронных данных с помощью широких ордеров.

Как компании должны думать о согласии Интернета вещей? Прозрачность важна: любая компания, продающая подключённое устройство, должна видеть наперёд его возможности и то, что происходит с данными с устройства. Информирование пользователя — это первый шаг.

Компании также должны поощрять пользователей в информировании окружающих. Это может быть простая наклейка, предупреждающая посетителей о том, что дом находится под видеонаблюдением. А может — уведомление в приложении с просьбой объяснить возможности устройства соседям по дому или близким. Такое уведомление не поможет тем, чьи домочадцы используют подключённые устройства для абьюза и контроля, но оно напомнит любому, кто устанавливает устройство в своем доме, что девайс потенциально может следить.

Согласие может создать доверие к продукту или автоматизированной системе. Например, AdventHealth Celebration, больница в Орландо (штат Флорида) внедрила решение для отслеживания медсестер, которое мониторит их действия во время смены, чтобы определить оптимальные процессы в работе. Celebration не просто запустила систему, но прежде проинформировала медсестер, а потом обсудила с ними полученные результаты.

Мониторинг помог больнице изменить распределение пациентов по палатам таким образом, чтобы пациенты с высокими потребностями не находились рядом друг с другом и под крылом одной медсестры.

Привлечение медсестёр с самого начала имело решающее значение для успеха. Города, внедряющие распознавание лиц в школах или аэропортах, не спрашивая об этом граждан, должны бы обратить внимание на успех системы Celebration. Неспособность спросить или проинформировать граждан свидетельствует о явном отсутствии озабоченности по поводу согласия.

Это означает, что наши правительства не стремятся к уважению и общению с людьми. И если это верно для правительств, то технологические компании это ли послание хотят отправить клиентам?

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