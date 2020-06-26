Минтруд вводит специалиста по цифровому следу

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минтрудом выложен проект профессионального стандарта «Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа», на который обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью». В пояснительной записке к документу дано следующее определение «Цифрового следа» – это данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях. Кроме этого, Минтруд заявляет:
«Анализ цифрового следа активно применяется для решения широкого спектра задач в различных отраслях экономики, при этом в отдельных видах деятельности, таких как интернет-торговля и таргетинг, он является системообразующим.
С ростом уровня информатизации значение деятельности по анализу цифрового следа критически возрастает, так как различные типы данных становятся фундаментом для работы информационных систем, в том числе и администрируемых человеком.
Растет запрос на качественную аналитику цифрового следа для системы образования, в которой применяемые онлайн-технологии позволяют индивидуализировать траектории формирования нужных данных, при этом цифровой след используется для анализа развития человека с целью подтверждения получения им нового опыта деятельности, подготовки рекомендаций по следующему шагу развития, накопления данных о траекториях развития, для совершенствования работы системы рекомендаций».
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Основными задачами профессиональной деятельности нового специалиста станут:
Разработка профстандарта будет разбита на три этапа:
1 этап: сбор сведений о профессиональной деятельности, анализ квалификационных характеристик, ФГОС и образовательных программ и разработка функциональной карты вида профессиональной деятельности (проведение комплексного анализа цифрового следа человека (групп людей) и информационно-коммуникационных систем).
2 этап: разработка проекта профессионального стандарта.
3 этап: обсуждение проекта профессионального стандарта, сбор отзывов, доработка проекта с учетом поступивших замечаний.
Дата окончания общественного обсуждения — 9 июля 2020 г. Свои вопросы и замечания вы можете оставить на странице документа.
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