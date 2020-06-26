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26.06.2020

Минтруд вводит специалиста по цифровому следу

Соответствующий проект профессионального стандарта выложен на общественное обсуждение

cifr sled  

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минтрудом выложен проект профессионального стандарта «Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа», на который обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью». В пояснительной записке к документу дано следующее определение «Цифрового следа» – это данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях. Кроме этого, Минтруд заявляет:

«Анализ цифрового следа активно применяется для решения широкого спектра задач в различных отраслях экономики, при этом в отдельных видах деятельности, таких как интернет-торговля и таргетинг, он является системообразующим.

С ростом уровня информатизации значение деятельности по анализу цифрового следа критически возрастает, так как различные типы данных становятся фундаментом для работы информационных систем, в том числе и администрируемых человеком.

Растет запрос на качественную аналитику цифрового следа для системы образования, в которой применяемые онлайн-технологии позволяют индивидуализировать траектории формирования нужных данных, при этом цифровой след используется для анализа развития человека с целью подтверждения получения им нового опыта деятельности, подготовки рекомендаций по следующему шагу развития, накопления данных о траекториях развития, для совершенствования работы системы рекомендаций».

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Основными задачами профессиональной деятельности нового специалиста станут:

  • сбор и обработка цифрового следа в соответствии с моделью деятельности человека (группы людей)
  • анализ данных цифрового следа в соответствии с моделью деятельности человека (группы людей)
  • методологическое обеспечение комплексного анализа деятельности человека (группы людей), представленной в электронной форме (цифровом следе).

Разработка профстандарта будет разбита на три этапа:

1 этап: сбор сведений о профессиональной деятельности, анализ квалификационных характеристик, ФГОС и образовательных программ и разработка функциональной карты вида профессиональной деятельности (проведение комплексного анализа цифрового следа человека (групп людей) и информационно-коммуникационных систем).

2 этап: разработка проекта профессионального стандарта.

3 этап: обсуждение проекта профессионального стандарта, сбор отзывов, доработка проекта с учетом поступивших замечаний.

Дата окончания общественного обсуждения — 9 июля 2020 г. Свои вопросы и замечания вы можете оставить на странице документа.

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