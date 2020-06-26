Минтруд вводит специалиста по цифровому следу

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минтрудом выложен проект профессионального стандарта «Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа», на который обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью». В пояснительной записке к документу дано следующее определение «Цифрового следа» – это данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях. Кроме этого, Минтруд заявляет:

«Анализ цифрового следа активно применяется для решения широкого спектра задач в различных отраслях экономики, при этом в отдельных видах деятельности, таких как интернет-торговля и таргетинг, он является системообразующим.

С ростом уровня информатизации значение деятельности по анализу цифрового следа критически возрастает, так как различные типы данных становятся фундаментом для работы информационных систем, в том числе и администрируемых человеком.

Растет запрос на качественную аналитику цифрового следа для системы образования, в которой применяемые онлайн-технологии позволяют индивидуализировать траектории формирования нужных данных, при этом цифровой след используется для анализа развития человека с целью подтверждения получения им нового опыта деятельности, подготовки рекомендаций по следующему шагу развития, накопления данных о траекториях развития, для совершенствования работы системы рекомендаций».