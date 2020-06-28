«Академический» торрент-клиент Tribler предлагает безопасное убежище для пиратских сайтов

BitTorrent — это децентрализованная технология, но большинство торрент-сайтов полагаются на централизованную инфраструктуру, которая может быть захвачена или сломана. Торрент-клиент Tribler, разработанный Делфтским технологическим университетом, устраняет эти недостатки. В результате он может обеспечить безопасное убежище для торрент-сайтов, что подтверждается беглым просмотром торрент-каналов клиента.

Клиент Tribler существует уже почти 15 лет. В течение этого времени он стал действительно децентрализованным клиентом BitTorrent. В отличие от других торрент-программ проектом управляет группа исследователей из лаборатории в Делфтском технологическом университете.

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Невозможно отключить

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С самого начала руководитель проекта профессор Йохан Пувельсе стремился создать инструмент для обмена файлами, который невозможно было бы подвергнуть цензуре или закрыть. Позже Triber также добавил несколько функций анонимности.

«Единственный способ сломать его — это отключить интернет», — рассказал Пувелсе ранее TF.

На прошлой неделе была выпущена последняя стабильная версия торрент-клиента. Поскольку его пользовательская база ограничена, объявление не получило много эфирного времени. Однако, взглянув на последний релиз повнимательней, мы ясно увидели, что некоторые пираты используют его по полной программе.

Tribler отличается от большинства других торрент-приложений тем, что он позволяет пользователям находить торренты. Помимо этого люди могут создавать и следить за каналами, которые архивируют курируемый контент. Всё это происходит без участия каких-либо центральных серверов.

В теории торрент-сайты могут переиздавать все свои файлы на канале Tribler. Его практически невозможно отключить, поскольку все метаданные, включая сам канал, расшарены для всей сети.

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Выделенные каналы торрент-сайта

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Когда эти каналы были впервые введены несколько лет назад, на них не было большого движения, но сегодня там есть несколько довольно больших каналов. Хотя они не могут быть «официальными» копиями торрент-сайтов, ясно, откуда они берут свой материал.

Самым крупным каналом на Tribler на данный момент является «неофициальный RuTracker», который переводит более двух миллионов торрентов с популярного торрент-сайта. RuTracker в настоящее время запрещён в России, но через Tribler он легко доступен.

Другие популярные каналы также носят названия или бренды известных пиратских сайтов. Среди них торренты NYAA с более чем 60 тыс. файлов, YIFY, MVGroup и EZTV. Есть и более общие названия, такие как «электронные книги», «научно-фантастические фильмы» и «разное».

Все эти каналы выживут и будут жить до тех пор, пока люди продолжают сеять файлы, даже если сайты, откуда они взяты, давно исчезли. Если у посторонних появится желание их закрыть, это, как и планировалось, сделать невозможно.

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Нет контролёров, нет цензуры

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TorrentFreak поговорил с профессором Йоханом Пувелсе, который говорит, что команда Tribler не контролирует контент, который появляется в клиенте. Исследователи просто предлагают технологию, которая, очевидно, популярна среди пиратов.

«Tribler сознательно создан как система без королей. Он избегает контролёров и даёт всю власть людям. Это социальный и популярный материал, достигший вершины. Это открытая сеть, которая эффективно подключается к существующему контенту BitTorrent», — говорит Пувелсе.

Профессор Поувельс не смог бы удалить ни одного файла, даже если бы захотел, что верно и для каналов, которые сами по себе являются потоковыми роями. Это также означает, что они процветают, когда их использует больше людей.

«Каналы Tribler должны быть такими же надежными, как и сами рои BitTorrent. На самом деле каналы Tribler — это рои BitTorrent с магнитными связями», — отмечает Пувелсе.

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Тёмная сторона Tribler

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И хотя действительно децентрализованный торрент-клиент с функциями анонимности, безусловно, впечатляет, он имеет и свои недостатки. Открытие нового контента может занять некоторое время, поскольку вся информация поступает от других пользователей Сети.

Также бОльшая анонимность означает большее использование пропускной способности и медленные загрузки. Это означает, что среднестатистического пользователя торрента Tribler иногда может разочаровать.

Однако всё равно это самый технически прогрессивный торрент-клиент на свете. Помимо децентрализации и анонимности он обладает встроенными функциями для криптоэкономики.

Новая версия 7.5 доступен для скачивания на официальном сайте. Он включает в себя несколько небольших обновлений и улучшений и полностью модернизированное внутреннее ядро, что должно сделать приложение более быстрым и менее ресурсоемким.

Оригинал статьи

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