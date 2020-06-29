Некоммерческий провайдер FossHost предоставит виртуальные серверы свободным проектам

В рамках проекта FossHost организована работа некоммерческого провайдера, безвозмездно предоставляющего виртуальные серверы для свободных проектов, пишет OpenNET. Проект управляет крупной глобальной инфраструктурой на двух континентах.

В настоящее время инфраструктура проекта включает 7 серверов, развёрнутых в США, Польше, Великобритании и Нидерландах на базе платформы ProxMox VE 6.2. Оборудование и инфраструктура предоставляется FossHost спонсорами, а деятельность ведётся энтузиастами.

Существующие свободные проекты, имеющие активное сообщество и сайт или страницу на GitHub, могут безвозмездно получить в своё распоряжение виртуальный сервер с 4 vCPU, 4ГБ ОЗУ, 200ГБ хранилищем, адресами IPv4 и IPv6. Возможно бесплатная регистрация доменов второго уровня и организация работы зеркал. Управление производится через SSH. Поддерживается установка CentOS, Debian, Ubuntu, Gentoo, ArchLinux, Fedora и FreeBSD. Отмечается, что виртуальными серверами FossHost уже воспользовались такие открытые проекты, как ActivityPub (W3), Manjaro, XFCE, Xubuntu, GNOME и Xiph.Org.

Fosshost seeks to help the FOSS projects that can’t afford to pay for hosting, with semi-dedicated virtual private servers, shared mirrors, storage and even domain registration: Meet Fosshost, a Free Hosting Provider for Your FOSS Projects — @9to5linux https://t.co/48hDe3DIpv — Christine Hall (@BrideOfLinux) June 29, 2020

Что отличает FossHost от многих других, так это то, что он абсолют6о бесплатный. При этом проект, который вы можете разместить на FossHost, необязательно должен быть широко известным, так как он поддерживает и стартапы.

Чтобы подать заявку на услуги хостинга FossHost или узнать больше о том, что они предлагают и как они помогают сообществу свободного и открытого программного обеспечения, посетите их веб-сайт.

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