Некоммерческий провайдер FossHost предоставит виртуальные серверы свободным проектам

В рамках проекта FossHost организована работа некоммерческого провайдера, безвозмездно предоставляющего виртуальные серверы для свободных проектов, пишет OpenNET. Проект управляет крупной глобальной инфраструктурой на двух континентах.

В настоящее время инфраструктура проекта включает 7 серверов, развёрнутых в США, Польше, Великобритании и Нидерландах на базе платформы ProxMox VE 6.2. Оборудование и инфраструктура предоставляется FossHost спонсорами, а деятельность ведётся энтузиастами.

Существующие свободные проекты, имеющие активное сообщество и сайт или страницу на GitHub, могут безвозмездно получить в своё распоряжение виртуальный сервер с 4 vCPU, 4ГБ ОЗУ, 200ГБ хранилищем, адресами IPv4 и IPv6. Возможно бесплатная регистрация доменов второго уровня и организация работы зеркал. Управление производится через SSH. Поддерживается установка CentOS, Debian, Ubuntu, Gentoo, ArchLinux, Fedora и FreeBSD. Отмечается, что виртуальными серверами FossHost уже воспользовались такие открытые проекты, как ActivityPub (W3), Manjaro, XFCE, Xubuntu, GNOME и Xiph.Org.

Fosshost seeks to help the FOSS projects that can’t afford to pay for hosting, with semi-dedicated virtual private servers, shared mirrors, storage and even domain registration: Meet Fosshost, a Free Hosting Provider for Your FOSS Projects — @9to5linux https://t.co/48hDe3DIpv

