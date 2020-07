С одного из Twitter-аккаунтов МИД РФ продают персональные данные россиян

В официальном аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) в Twitter опубликовано два поста о продаже базы данных туристов, которые находятся заграницей и получают выплаты от России:

В твите предлагают продать базу «Туристы база ЕПГУ». Вероятно, речь идет о базе единого портала «Госуслуги». В посте указана цена базы — 66 биткоинов.

Пользователи в комментариях к обоим постам высказывают удивление, что аккаунт до сих пор не контролируется министерством. Но на всякий случай многие сохраняют ссылки на архив и делают скриншоты твитов:

Заскринил, пока не удалили pic.twitter.com/uwPEPfgR0x

— this parrot is no more (@banev) July 2, 2020