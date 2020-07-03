Рекламщики выступили против повторных предупреждений Apple об отслеживании пользователей

16 европейских ассоциаций цифровой рекламы раскритиковали Apple, посчитав, что корпорация планирует ввести дополнительный запрос на разрешение у пользователей, прежде чем отслеживать их через приложения и сайты. Apple уже внедряет собственное всплывающее окно-предупреждение и теперь ещё обяжет разработчиков приложений показывать своё. Двойной запрос увеличивает риск того, что пользователи дадут отказ, утверждают ассоциации.

На прошлой неделе компания Apple рассказала о своей будущей операционной системе для iPhone и iPad iOS 14, которая станет требовать от приложений отображения всплывающего экрана-предупреждения об отслеживании, обычно необходимого для показа персонализированной рекламы. Корпорация считает, что новая функция направлена на повышение прозрачности использования информации о пользователях. Разработчики приложений могут заранее сделать любое количество дополнительных экранов, чтобы объяснить, почему требуется разрешение.

Всплывающее окно говорит, что приложение «хочет получить разрешение отслеживать вас через приложения и веб-сайты, принадлежащие другим компаниям», и даёт разработчику приложения несколько строк ниже основного текста для объяснений, зачем требуется разрешение. Впрочем, оно не нужно до тех пор, пока приложение не ищет доступ к числовому идентификатору, необходимому для отслеживания.

Инженеры Apple также заявили, что компания будет поддерживать бесплатный инструмент Apple, использующий анонимные агрегированные данные для измерения работы рекламных кампаний, и это не потребует всплывающего окна. Поскольку инструмент спроектирован так, чтобы не отслеживать пользователей, нет необходимости запрашивать разрешение, объяснили разработчикам приложений.

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