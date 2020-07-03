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03.07.2020

Рекламщики выступили против повторных предупреждений Apple об отслеживании пользователей

Двойной запрос увеличивает риск того, что пользователи дадут отказ, утверждают европейские ассоциации цифровой рекламы

 

16 европейских ассоциаций цифровой рекламы раскритиковали Apple, посчитав, что корпорация планирует ввести дополнительный запрос на разрешение у пользователей, прежде чем отслеживать их через приложения и сайты. Apple уже внедряет собственное всплывающее окно-предупреждение и теперь ещё обяжет разработчиков приложений показывать своё. Двойной запрос увеличивает риск того, что пользователи дадут отказ, утверждают ассоциации.

На прошлой неделе компания Apple рассказала о своей будущей операционной системе для iPhone и iPad iOS 14, которая станет требовать от приложений отображения всплывающего экрана-предупреждения об отслеживании, обычно необходимого для показа персонализированной рекламы. Корпорация считает, что новая функция направлена на повышение прозрачности использования информации о пользователях. Разработчики приложений могут заранее сделать любое количество дополнительных экранов, чтобы объяснить, почему требуется разрешение.

Всплывающее окно говорит, что приложение «хочет получить разрешение отслеживать вас через приложения и веб-сайты, принадлежащие другим компаниям», и даёт разработчику приложения несколько строк ниже основного текста для объяснений, зачем требуется разрешение. Впрочем, оно не нужно до тех пор, пока приложение не ищет доступ к числовому идентификатору, необходимому для отслеживания.

Инженеры Apple также заявили, что компания будет поддерживать бесплатный инструмент Apple, использующий анонимные агрегированные данные для измерения работы рекламных кампаний, и это не потребует всплывающего окна. Поскольку инструмент спроектирован так, чтобы не отслеживать пользователей, нет необходимости запрашивать разрешение, объяснили разработчикам приложений.

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