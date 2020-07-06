Telegram не будет раскрывать данные пользователей из Гонконга в рамках нового закона о нацбезопасности

Telegram не станет раскрывать данные пользователей из Гонконга по запросу местных судов, несмотря на требования нового закона о нацбезопасности, пишет Hong Kong Free Press. Представители мессенджера заявили, что такая позиция останется неизменной, «пока не будет достигнут международный консенсус в отношении текущих политических изменений в городе».

Впрочем, исключения будут, и коснутся они запросов, связанных с терроризмом. Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что пользователь подозревается в терроризме, он может раскрыть IP-адрес и номер телефона человека соответствующим органам.

В июне Гонконг отказался от некоторых мессенджеров и социальных сетей из-за принятия в КНР закона о национальной безопасности. Новый акт наделяет власти широкими полномочиями для борьбы с протестами: участников акций могут обвинить в сепаратизме, терроризме, подрыве государственной власти и сговоре с иностранными силами. Как отметили правозащитники, определение террористической деятельности в законе можно трактовать слишком широко, вплоть до включения в определение актов вандализма.

Власти КНР полагают, что закон о нацбезопасности поможет не допустить протестов в Гонконге, подобных протестам 2019 г. против закона об экстрадиции гонконгских нарушителей в материковый Китай.

Закон о нацбезопасности, по мнению его критиков, приведет к масштабным репрессиям, концу автономии Гонконга и принципа «одна страна – две системы», на котором с 1997 года строятся отношения Пекина и Гонконга.

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