Google приступит к производству бесплатных микросхем

Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем, сообщает CNews. Данная инициатива направлена в первую очередь на компьютерных энтузиастов, интересующихся разработкой «железной» части ПК, но не располагающих средствами для выпуска даже пробной партии своих микросхем.

[Google SkyWater PDK] Produce your own physical chips. For free. In the Open. https://t.co/IqeInaxeHU pic.twitter.com/7l2q9rYGOK — Michael Chuah (@mcccxx) July 5, 2020

По данным фонда FOSSI (Free and Open Source Silicon Foundation), Google и его партнеры возьмут все расходы, включая прототипирование и тестирование, на себя, а они могут исчисляться тысячами долларов. Цель, которую преследует интернет-гигант, по данным его партнера, компании Antmicro, заключается в создании полностью открытого производства полупроводниковой продукции.

Правда, для того, чтоб по вашему проекту была сделала микросхема, необходимо выполнить несколько условий. Как отмечают в компании, ваш проект должен быть общедоступным — вы отправляете свою работу на производство, прислав URL соответствующего репозитория Git. Микросхема изготавливается по техпроцессу 130 нм.

Помимо этого, есть ограничение — если заявок на изготовление придет больше 40, то в компании будут решать, кому отдать предпочтение. Максимальная площадь кристалла ограничена 10 квадратными миллиметрами.

Несмотря на это, вся процедура полностью бесплатна: обычно на такой технологический процесс уходит несколько тысяч долларов.

Сам Google не занимается производством микросхем, и для реализации своего проекта он обзавёлся рядом партнеров. В первую очередь это ИТ-компании eFabless и Antmicro, а также ряд высших учебных заведений, среди которых есть Калифорнийский университет в Санта-Крузе (США), Калифорнийский университет в Сан-Диего и Американский университет в Каире (Египет). Непосредственно за производство микросхем будет отвечать еще один партнер Google – американская компания SkyWater Technology, в 1991 г. поглощенная крупным производителем полупроводниковой продукции Cypress Semiconductor и в 2017 г. отделившаяся от него.

Производство первых микросхем Google и партнеры планируют запустить в ноябре 2020 г., пока без указания объема партии. Вторая партия будет запущена в начале 2021 г., но точную дату Google не раскрывает.

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