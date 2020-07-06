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06.07.2020

Google приступит к производству бесплатных микросхем

Тем, кто не имеет финансовой возможности произвести свой чип, компания с партнёрами предлагает прислать URL общедоступной модели, размещённой в соответствующем репозитории Git, и микросхему возьмут в работу при соблюдении ряда условий

google napechataet microshemy  

Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем, сообщает CNews. Данная инициатива направлена в первую очередь на компьютерных энтузиастов, интересующихся разработкой «железной» части ПК, но не располагающих средствами для выпуска даже пробной партии своих микросхем.

По данным фонда FOSSI (Free and Open Source Silicon Foundation), Google и его партнеры возьмут все расходы, включая прототипирование и тестирование, на себя, а они могут исчисляться тысячами долларов. Цель, которую преследует интернет-гигант, по данным его партнера, компании Antmicro, заключается в создании полностью открытого производства полупроводниковой продукции.

Правда, для того, чтоб по вашему проекту была сделала микросхема, необходимо выполнить несколько условий. Как отмечают в компании, ваш проект должен быть общедоступным — вы отправляете свою работу на производство, прислав URL соответствующего репозитория Git. Микросхема изготавливается по техпроцессу 130 нм.

Помимо этого, есть ограничение — если заявок на изготовление придет больше 40, то в компании будут решать, кому отдать предпочтение. Максимальная площадь кристалла ограничена 10 квадратными миллиметрами.

Несмотря на это, вся процедура полностью бесплатна: обычно на такой технологический процесс уходит несколько тысяч долларов.

Сам Google не занимается производством микросхем, и для реализации своего проекта он обзавёлся рядом партнеров. В первую очередь это ИТ-компании eFabless и Antmicro, а также ряд высших учебных заведений, среди которых есть Калифорнийский университет в Санта-Крузе (США), Калифорнийский университет в Сан-Диего и Американский университет в Каире (Египет). Непосредственно за производство микросхем будет отвечать еще один партнер Google – американская компания SkyWater Technology, в 1991 г. поглощенная крупным производителем полупроводниковой продукции Cypress Semiconductor и в 2017 г. отделившаяся от него.

Производство первых микросхем Google и партнеры планируют запустить в ноябре 2020 г., пока без указания объема партии. Вторая партия будет запущена в начале 2021 г., но точную дату Google не раскрывает.

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