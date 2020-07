Google приступит к производству бесплатных микросхем

Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем, сообщает CNews. Данная инициатива направлена в первую очередь на компьютерных энтузиастов, интересующихся разработкой «железной» части ПК, но не располагающих средствами для выпуска даже пробной партии своих микросхем.

[Google SkyWater PDK] Produce your own physical chips. For free. In the Open. https://t.co/IqeInaxeHU pic.twitter.com/7l2q9rYGOK

