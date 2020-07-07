Суд оштрафовал схиигумена Сергия за коронафейки на 90 тысяч рублей

Мировой суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение недостоверной информации в проповеди. Судья Александра Белошейкина признала Романова виновным и назначила ему штраф в размере 90 тысяч рублей. Сам схиигумен (теперь уже бывший) на суд не явился, и его интересы представляла адвокат Светлана Герасимова. Адвокат заявила о несогласии с этим решением и о намерении обжаловать штраф. По её словам, один из документов в деле был сфальсифицирован, однако суд отказал в проведении почерковедческой экспертизы. Как утверждает Герасимова, в деле отсутствует состав административного правонарушения.

Сергия привлекли к административной ответственности за проповедь от 25 апреля, в которой он отрицал существование пандемии и заявил, что проклинает тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса. Видео проповеди выложили в интернет, но позже удалили.

Ранее он объяснял, что в проповеди «обличал не людей, а зло, и призывал всех к покаянию». Сергий говорил о создании некоего «электронного лагеря сатаны» и угрозе чипирования, которое приведет к гибели людей.

Священник утверждал, что не записывал проповедь на видео и не разрешал выкладывать запись в интернет.

В мае, после высказываний о коронавирусе и критики церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила Сергия от проведения церковных таинств и служб.

Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. Ранее в поддержку священника высказывались известные люди, в том числе деятели спорта и шоу-бизнеса. В июне сторонники Сергия напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала в монастырь для съемок фильма про схиигумена. Режиссеру-документалисту, бывшему журналисту «Медузы» Сергею Ерженкову сломали кисть.

В начале июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».

Схиигумиен Сергий (в миру — Николай Васильевич Романов) получил известность как «духовник Натальи Поклонской», лидер движения царебожников, строитель и духовник монастырей, связанных с местами расстрела и погребения царской семьи Романовых, и в связи с рядом скандалов. Кроме всего прочего, он проводил ритуалы отчитки «по изгнанию бесов», во время которых проповедовал многочисленные конспирологические теории. Только весной 2020 года, в связи с запретом на служение и проповеди, Сергий воздержался от обряда экзорцизма.

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