За интернет-призывы к отчуждению территорий РФ будут наказывать жёстче, чем за обычные

В Госдуму вносится пакет законопроектов о территориальной целостности России, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. В частности, предлагается признать призыв к отчуждению территорий РФ экстремистской деятельностью и наказывать за это штрафами. За нарушение территориальной целостности законопроект предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

В Думу внесли первый законопроект, реализующий поправки в Конституцию. Отчуждение части территории РФ приравняют к экстремизму https://t.co/FG4jxsba7D — Meduza (@meduzaproject) July 8, 2020

Поправки вносятся в Закон «О противодействии экстремистской деятельности». Законопроектом предлагается дополнить закон положением, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. «Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», — сообщил Павел Крашенинников.

Законопроект №985175-7, которым такие призывы приравниваются к экстремизму, уже внесён в Госдуму. В пояснительной записке к документу сказано:

«Законопроект направлен на уточнение одной из формулировок, определяющих понятие экстремистской деятельности (экстремизма). Необходимость такого уточнения обусловлена внесением в Конституцию Российской Федерации изменений, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и одобренных в ходе общероссийского голосования. Указанным Законом Конституция Российской Федерации дополнена положениями, согласно которым Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. При этом устанавливается, что действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной сопредельными государствами), границы Российской направленные на Федерации отчуждение с части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. Таким образом, поправкой определены действия, которые недопустимы в отношении территориальности целостности Российской Федерации, а именно — отчуждение части территории Российской Федерации».

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«Поскольку в конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации, либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что на фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость наших государственных границ.

«Предлагаемые законопроекты позволят обеспечить реализацию новых конституционных положений, а также обосновано и соразмерно разграничить административную и уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны», — добавил депутат.

Крашенинников напомнил, что ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, уже предусмотрена ст. 280.1 УК РФ. Проектом предлагается ввести административную преюдицию по этой статье — уголовная ответственность будет предусмотрена только за повторное нарушение в течение года после первого. В таком случае наказанием может быть штраф от 200 до 400 тыс. руб., или лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. За первое такое нарушение предусматривается административная ответственность с штрафом для граждан — от 30 до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

Более высокие штрафы будут назначаться, если призыв совершен с помощью СМИ или интернета.

Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

«Это так плохо, что как-то даже красиво, — считает политик, один из основателей ОЗИ Леонид Волков. — Ну то есть прямо открытым текстом, что «реализация положений новой Конституции» — это не горячие обеды школьникам, а САЖАТЬ БОЛЬШЕ, САЖАТЬ ДОЛЬШЕ».

Интересное мнение выразил ещё накануне плебисцита журналист Илья Барабанов:

«Действия непонятных лиц на отчуждение российских территорий там и правда не допускаются, но в скобках написано: «За исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами». Делимитация — это определение границ с соседними государствами путем переговоров. То есть, переводя на совсем русский, вас за призыв вернуть Крым Украине посадят. Но любой российский президент, включая самого Путина, может хоть 2 июля вернуть и Крым Украине, и Курилы — Японии, и Калининград — Германии. Да хоть признать независимость Чечни, Дагестана и Тувы, отправив туда Шойгу президентом. И действовать он будет в полном соответствии с новым основным законом, за который сегодня начали голосовать по всей стране в багажниках и палатках. Потому что это будет не отчуждение, а делимитация: «Вы же меня сами «обнулили» и оставили до 2036 года», — скажет президент и будет абсолютно прав. Господа Клишас и Крашенинников написали все же удивительный текст, который можно с пафосом впаривать своим-своим, но не забыли при этом предусмотреть в нем возможность повертеть этих же своих-своих на причинном месте. Ну, если понадобится».

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Сеть отреагировала на новые инициативы депутатов соответствующе:

То есть говоришь что Крым — это Украина и сразу уезжаешь в лагеря. Кто-то в дверь стучит, пойду открою https://t.co/pulNh99S2C — Епископ Варлаам (@RuslanBaysaev) July 8, 2020

Партия Прилепина в предвыборной программе предлагает включить в состав РФ Донбасс, Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию — это призыв к нарушению территориальной целостности РФ? — Коля перекати Поле ☭ (@KanikuliRF) July 8, 2020

Лол а как это? Типа вот скажу я например "Крым украинский" и меня на 10 лет в тюряжку? — ❌Дмитрий❌ (@97OEOZO75w1yzep) July 8, 2020

Потому что принять законы о доступности медицины и защите природы как-нибудь потом можно. А вот соорудить закон о новых сроках для россиян — тут время не ждет pic.twitter.com/wuG2fmRVPv — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 8, 2020

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в Комитет по безопасности и противодействию коррупции внесенные в ГД поправки в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», которые закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий», — говорится на сайте Госдумы.

Володин отметил, что «поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции. Инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета».

«Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением рассмотрения его в первом чтении 14 июля», — сказал он.

Поскольку в законопроекте №985175-7 нет никаких упоминаний о внесении изменений в КоАП и ничего не сказано об анонсированных Крашенинниковым штрафах, предполагаем, что соответствующий документ будет внесён отдельно — мы известим вас, как только он появится на сайте Госдумы, в этой же статье.

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