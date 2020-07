Electronic Frontier Foundation празднует тридцатилетие

Electronic Frontier Foundation (Фонд Электронных Рубежей) был основан Джоном Гилмором, Джоном Перри Барлоу и Митчеллом Кейпором 10 июля 1990 года в ответ на угрозу свободе слова и частной жизни. Тогда технологии, которые могли мгновенно стереть расстояние, создать связь и предоставить доступ к большей части мировых знаний, были революционными. На заре своего существования интернет казался необыкновенным местом, изобилующим возможностями, «новым домом разума», который изменит все.

Но несмотря на всю радость, творчество и единение, которые технологии могут принести, с самого начала было ясно, что мощные новые цифровые инструменты люди могут использовать не только во благо, но и во вред. Цензура, слежка за пользователями и попытки контролировать инновации и новаторов тоже появились уже тогда. EFF была создана для борьбы с несправедливостью и отстаивания свободы.

Тридцать лет спустя команда EFF по-прежнему привержена этим ценностям. По мере развития и изменения технологий, завоевания интернетом самых отдалённых уголков земного шара и размытием границы между онлайн и офлайном, команда EFF растёт и, как и основатели фонда, остаётся маяком для всех, кто хочет лучшего цифрового будущего.

Party like it’s 1990! EFF is celebrating our 30th anniversary this Friday with a PACKED livestream featuring some of the best things about the Internet: Tech Trivia, music, and pets—as well as digital history. We hope to see you there! https://t.co/00IkWtEInj

— EFF (@EFF) July 9, 2020