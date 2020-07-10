Electronic Frontier Foundation празднует тридцатилетие

Electronic Frontier Foundation (Фонд Электронных Рубежей) был основан Джоном Гилмором, Джоном Перри Барлоу и Митчеллом Кейпором 10 июля 1990 года в ответ на угрозу свободе слова и частной жизни. Тогда технологии, которые могли мгновенно стереть расстояние, создать связь и предоставить доступ к большей части мировых знаний, были революционными. На заре своего существования интернет казался необыкновенным местом, изобилующим возможностями, «новым домом разума», который изменит все.

Но несмотря на всю радость, творчество и единение, которые технологии могут принести, с самого начала было ясно, что мощные новые цифровые инструменты люди могут использовать не только во благо, но и во вред. Цензура, слежка за пользователями и попытки контролировать инновации и новаторов тоже появились уже тогда. EFF была создана для борьбы с несправедливостью и отстаивания свободы.

Тридцать лет спустя команда EFF по-прежнему привержена этим ценностям. По мере развития и изменения технологий, завоевания интернетом самых отдалённых уголков земного шара и размытием границы между онлайн и офлайном, команда EFF растёт и, как и основатели фонда, остаётся маяком для всех, кто хочет лучшего цифрового будущего.

Party like it’s 1990! EFF is celebrating our 30th anniversary this Friday with a PACKED livestream featuring some of the best things about the Internet: Tech Trivia, music, and pets—as well as digital history. We hope to see you there! https://t.co/00IkWtEInj — EFF (@EFF) July 9, 2020

За 30 лет EFF добился немало знаковых побед. Фонд выигрывал иски против федерального правительства и мировых компаний, в том числе крупных компаний по производству электроники, и добивался принятия законов в Конгрессе, которые защищают права пользователей. Конкретные кейсы можно посмотреть здесь.

Миссия Фонда — защита прав, заложенных в Конституции США, в контексте новых технологий. Так она была сформулирована 30 лет назад, отчасти такой она остаётся и сейчас. Но с тех пор стало понятно, что киберпространство является транснациональным, и потому повестка EFF выходит за рамки одной страны.

В своём нынешнем виде киберпространство — пограничный регион, суверенитет которого не вполне определён. Старые понятия собственности, самовыражения, идентичности физического мира не применимы к миру новому. Наша финансовая, юридическая и даже физическая жизнь всё больше зависит от реалий, о которых мы имеем смутное представление. Поскольку коммуникационные и информационные технологии продолжают изменяться и развиваться темпами, во много раз превышающими темпы развития общества, на границе между киберпространством и физическим миром стали возникать неизбежные конфликты. Что такое данные? Что такое свободная пресса без бумаги и чернил? Что такое «место» в неосязаемом пространстве? EFF изучает эти вопросы и связанные с ними проблемы, а также действия правительств.

Организация пришла к выводу, что решение конфликта между обществом и киберпространством может заключаться только в привнесении цивилизованности в киберпространство. Поэтому, помимо уже имеющихся задач, EFF решил:

— участвовать в просвещении широкой общественности и принимающих решения лиц о возможностях и проблемах, возникающих в связи с развитием вычислительной техники и телекоммуникаций;

— поощрять общение между разработчиками технологий, правительством, корпорациями и обществом, чтобы определить правовые концепции для жизни в киберпространстве;

— содействовать разработке новых инструментов, которые обеспечат пользователям лёгкий полный доступ к цифровым коммуникациям.

«Киберпространство состоит из взаимодействий, отношений и самой мысли, образующих подобие волнового узора на паутине наших коммуникаций. Наш мир — везде и нигде, и он не там, где живёт тело. Мы создаём мир, в который могут прийти все, без привилегий или ограничений в зависимости от расы, экономического могущества, военной силы или положения по рождению», — из Декларации независимости Киберпространства.

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