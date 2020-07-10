Фонд Викимедиа запускает новый масштабный проект — Абстрактную Википедию

Совет Попечителей Фонда Викимедия принял решение запустить совершенно новый проект — «Абстрактную Википедию», который является новым способом многоязычного генерирования энциклопедического содержимого, способным расширить возможности обмена знаний на многих языках.

Одобрен новый проект Викимедиа — "Абстрактная Википедия" (предварит. название) — энциклопедия, статьи которой не будут зависеть от языка написания. Контент будет генерироваться через запросы к Викиданным и показываться читателям на их родном языке. См. https://t.co/qLeW5kDhM3 — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) July 10, 2020

«Цель проекта — облегчить межъязыковое взаимодействие во всех наших проектах, повысить устойчивость нашего движения через расширенные возможности участия, улучшить опыт использования на всех языках, и достичь инноваций свободных знаний, используя наше движение чтобы создать что-то новое», — отмечает исполнительный директор Фонда Викимедиа Кэтрин Мар. — Это наш первый новый проект за последние 7 лет. Абстрактная Википедия была предложена Денни Врандечичем в мае 2020 года спустя годы исследования и подготовки, что привело к детальному плану и оживлённым дискуссиям в сообществах Викимедиа».

Энтузиазм и креативность сообщества часто сталкивается с языковым барьером, отмечает она, и информации, доступной на одном языке, часто не оказывается в Википедиях на других языках. «Абстрактная Википедия» намеревается выглядеть и работать как Википедия, но быть построенной на могучих и независимых от языка концептуальных моделей из Викиданных, «с целью дать волонтёрам возможность создавать и поддерживать статьи Википедии в нашем многоязычном мире Викимедии».

РосКомСвобода обратилась за комментарием к исполнительному директору НП «Викимедиа РУ» Станиславу Козловскому, и он подробно рассказал нам о новом проекте:

«Абстрактная Википедия» — это новый вики-проект Фонда Викимедиа. Название пока условное, его позже придумает и выберет вики-сообщество. Энциклопедия «Википедия», несмотря на всю свою революционность, сохранила классический, идущий ещё от бумажных энциклопедий, подход к написанию статей. Сейчас это текст, который разделён на разделы и подразделы и снабжён иллюстрациями. В настоящее время существует 310 википедий на различных языках мира и в них тексты статей на одну и ту же тему значительно различаются. Кроме того, в википедиях на одних языках отсутствует множество статей, которые уже есть на других языках.

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Новый подход, условно названный «Абстрактная Википедия», — это способ объединить все знания хранимые в этих сотнях википедий вместе и сделать их независимыми от конкретного языка, уточняет Станислав. Технически это будет организовано благодаря другому проекту Викимедиа — «Викиданные» (WikiData, глобальная совместно редактируемая база знаний).

«Уже сейчас в статьях Википедии есть автоматически генерируемые блоки. — поясняет он. — В частности, в карточках в статьях, которые расположены справа от текста, большинство данных подтягиваются как раз из Викиданных. Также в преамбулах некоторых биографических статей в данные о годе/месте рождения/смерти также автоматически берутся из Викиданных. Идея нового проекта как раз и заключается в том, чтобы расширить использование Викиданных таким образом, чтобы весь текст статьи генерировался автоматически на языке читателя».

«По сути, это революционный подход к формированию энциклопедий. Хотя существенная часть работы уже сделана, но на полную реализацию этого проекта потребуется несколько лет. Когда всё заработает, люди всей планеты, независимо от языка, смогут делиться знаниями со всем человечеством. Надеюсь, что это позволит радикально ускорить прогресс науки и техники. Будущее уже близко!» — подытоживает Станислав Козловский.

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