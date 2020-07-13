Четверть миллиарда рублей на базу данных для автоматизации работы полиции

МВД России направит 245 млн руб. на разработку базы данных ИБД-Ф 2.0 для автоматизации работы полицейских. Разрабатывать вторую версию информационной базы федерального уровня будет компания «АМГ бизнес решения», пишет «Ъ». Тендер выложен на сайте госзакупок в начале июня текущего года, и на днях был выбран поставщик. Начальная цена контракта — 256 106 000 рублей. Конкурент «АМГ», концерн «Созвездие», готов был выполнить работу за 250 миллионов.

Контракт устанавливает сроком сдачи разработки конец 2022 г. и обязует разработчика использовать отечественное программное обеспечение (ПО) и системы управления базами данных, а также интегрировать сервис в единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД. ИБД-Ф 2.0 должна уметь получать информацию о проживающих в гостиницах, собирать данные о преступниках и нарушителях, сведения об аккредитации дипломатов и членов их семей, вести реестр задержанных и подозреваемых, а также совершивших преступления иностранцев.

Программа также должна автоматически учитывать похищенные вещи, транспорт, антиквариат, утраченное оружие, паспорта, получать данные из загсов.

В числе подсистем новой версии базы ‒ «Запретник» (сбор и анализ данных о лицах, которым запрещен въезд в Россию), «Дистанционное мошенничество» (сбор информации о преступлениях, совершенных с помощью информтехнологий) и «Опознание. Биометрическая идентификация» (поиск людей по изображениям через биометрический процессор по распознаванию лиц). Кроме того, система должна упростить выдачу справок населению и международную коммуникацию полицейских.

Сейчас в МВД используют систему ИБД-Ф, начало разработки которой пришлось еще на конец 1990-х, ею владеет Главный информационно-аналитический центр МВД. База аккумулирует данные из автоматизированных систем МВД и других ведомств, помогая полицейским оперативно получать информацию об объектах розыска в виде досье. ИБД-Ф работает в связке с региональной системой ИБД-Р, получая, таким образом, данные из местных отделов полиции.

В МВД не ответили на запрос «Ъ» о функциях ИБД-Ф 2.0. Коммерческий директор «АМГ Бизнес решения» Дмитрий Сухарученков подтвердил, что новая система будет разработана с нуля на основе предыдущих наработок компании.

АО «АМГ бизнес решения» основано в 2008 г. Алексеем Абрамовым, Петром Городиловым и Вячеславом Маловым. По итогам 2019 г. выручка компании составила 219 млн руб., чистая прибыль ‒ 22,1 млн руб. По данным сайта компании, она занималась разработкой аналитической системы экономической безопасности для администрации президента и ФСБ, а также информационных систем для МЧС, МВД и Следственного комитета России.

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