На следующей неделе в Германии рассмотрят законопроект, который предоставляет всем 19 федеральным государственным спецслужбам право при поиске преступников шпионить за пользователями с помощью троянов. Интернет-провайдеры будут обязаны устанавливать в своих центрах обработки данных правительственное оборудование, распространяющее вредоносное ПО. В качестве такого ПО, вероятно, выберут FinFly ISP компании FinFisher.

Большая коалиция в немецком парламенте выработала правовую основу для легального использования вредоносного ПО, которое позволит отслеживать преступников, ещё несколько лет назад. По замыслу парламентского большинства, власти должны получить право на онлайн-слежку через программное обеспечение на смартфонах или компьютере, используя для этого вредоносную программу, которая сможет считывать всю информацию до того, как он будет отправлена и зашифрована другому абоненту.

Первая версия «бундестроянца» (Bundestrojaner) была разработана ещё в 2008 году, и тогда же Федеральный конституционный суд Германии позволил применять его в делах, связанных с терроризмом. Его использование раскритиковали правозащитники и IT-эксперты, так как программа позволяла не только просматривать переписку подозреваемых, но и открывала возможность для тайных онлайн-обысков всего компьютера.

Правозащитники, в том числе Society for Freedom Rights, уже подают иски против правительства за использование ими троянских программ. Интернет-провайдеры тоже не довольны таким развитием событий, ссылаясь на потенциальную потерю доверия со стороны населения.

.

.





.