Иск прикованной к постели москвички за штраф от «Социального мониторинга» отклонён

Пресненский суд Москвы отклонил иск на 1 млн рублей профессора РУДН Ирины Карабулатовой, частично парализованной после травмы и серии операций, из-за штрафов о нарушении режима «самоизоляции», которые она получила. Об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».

Представитель Карабулатовой заявил, что женщина парализована на 90%, ее вывезли из дома на машине скорой помощи, сама она свою квартиру не покидала и не могла. «Штрафы, выписанные ей, нанесли ей моральный и физический ущерб. После того, как она о них узнала, ей стало резко хуже, это доказывает заключение невролога. К тому же ей нанесли моральный ущерб заявления [министра правительства Москвы] Немерюка в эфире «Эха Москвы»», — сказал он.

В своём посте на Facebook Карабулатова накануне судебного заседания выразила надежду, что «здравый смысл восторжествует», а также пригласила всех желающих прийти в суд:

«Вы узнаете шокирующие детали, ранее нигде не освещенные, которые возникли из-за прессинга со стороны властей. Вы узнаете, каким оскорбительным действиям морального унижения я подверглась со стороны Правительства Москвы, что привело к ухудшению здоровья».

Дорогие друзья, коллеги, оппоненты и просто интересующиеся люди! Завтра в 10.00 в Пресненском районном суде состоится… Опубликовано Ириной Карабулатовой Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Алексей Немерюк ранее заявил, что приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого был выписан штраф, было установлено на телефоне ее сына, именно он и выходил из дома.

Карабулатова подписала обязательство не покидать квартиру в течение двух недель после того, как врачи диагностировали у нее ОРВИ. По словам женщины, на ее телефон не было возможности установить «Социальный мониторинг», ей не предложили альтернативное устройство, а также никто не контролировал, отправляла ли она селфи. В итоге ей выписали два штрафа за отсутствие приложения. Ни одного постановления, по словам женщины, ей не прислали.

После публикаций в СМИ о штрафах Карабулатовой власти Москвы сообщили, что аннулировали их. «Таким делам» Ирина рассказала, что в середине мая ей позвонил представитель Главконтроля и сообщил, что штраф отменят в течение недели. Тогда же главное контрольное управление Москвы пообещало отменить «все несправедливые штрафы», которые выписали горожанам с помощью приложения «Социальный мониторинг». Его пользователи массово жаловались на некорректно выписанные штрафы в размере 4 тысяч рублей.

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