Письмо Профсоюза журналистов в защиту Ивана Сафронова подписали сотни людей, связанных с медиа

Следствие предъявило советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову обвинение в госизмене (статья 275 УК). Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Иван Павлов. По данной статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

«Следствие не показывает нам те улики, на которых оно строит такое серьезное обвинение», – говорит защитник. По его словам, никаких имен, дат, способов передачи информации и якобы полученных от чешской разведки денежных сумм в деле не фигурирует. Сегодня, по словам адвоката, Сафронову предстоит еще один допрос в рамках уголовного дела. «На вопросы следователя мы ответим на принципах взаимности», – добавил он.

Адвокат Иван Павлов заявил, что следователи проанализировали публикации Ивана Сафронова и не обнаружили в них те сведения, в передаче которых он обвиняется. «Это они выдвигают, как доказательство того, что это не связно с журналисткой деятельностью»,— сказал Павлов. pic.twitter.com/jdpuw1hY85 — Коммерсантъ (@kommersant) July 13, 2020

ФСБ изучила журналистские публикации Ивана Сафронова и не нашла в них сведений, составляющих гостайну, рассказал адвокат Павлов после допроса. Ознакомились ли сотрудники службы с частью публикаций или со всеми, защитник не знает.

В защиту Сафронова выступили его коллеги. Независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал открытое письмо, в котором заявили что у них «больше нет оснований доверять правоохранительным органам», упомянув дела против Светланы Прокопьевой, Абдулмумина Гаджиева, Ильи Азара, Петра Верзилова и многих других журналистов, которым предъявляются необоснованные обвинения. В России установился режим преследования журналистов, считают подписанты, вследствие чего профессиональная деятельность работников СМИ «не просто опутывается цензурой и самоцензурой, а криминализируется и начинает нести угрозу тем, кто ей занимается». Силовые структуры разрушают институт прессы, лишают свободы слова и нарушают гражданские права, отмечается в письме.

«Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества», — говорится в письме на сайте профсоюза.

На данный момент обращение подписали более 300 сотрудников разных СМИ. Среди них представители изданий «Такие дела», Знак.com,«Проект», «Холод», «Медиазона», «Эхо Москвы», Baza, телеканала «Дождь», проекта «Полка», «РосКомСвобода» и многие другие. Профсоюз предложил других журналистов подписать открытое письмо.

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#Россия: Более 10 журналистов арестованы за то, что проявили на футболке свою поддержку Ивану Сафронову! @RSF_inter требует их немедленного освобождения.

Обвинен в госизмене в рамках непрозрачного расследования, Сафронову грозит 20 лет тюрьмы.https://t.co/7gFPxFp5Tt pic.twitter.com/10ixrqZNbE — Репортеры без границ (@RSF_ru) July 13, 2020

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