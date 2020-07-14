Приравнивание пультов ДУ к вейпам может сказаться на заводах по сборке электроники

Пульты дистанционного управления (ПДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только ЦАТ, хотя, в отличие от алкоголя и табака, они не являются подакцизными. Это следует из письма ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК, направленного главе Минфина Антону Силуанову. С ним ознакомились «Ведомости», подлинность письма подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов. В Минфине получение письма подтвердили.

Правовая неопределенность возникла в связи с вступлением в силу 2 июля приказа Минфина, регламентирующего компетенции таможенных органов, говорится в обращении РАТЭК. Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, поясняет Гуськов.

Но получилось так, что под один код с пультами попадают гаджеты для нагревания табака, представляющие собой электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем (в просторечии – электронные сигареты). По словам Гуськова, из-за этого сейчас оформить ввоз в Россию пультов невозможно ни на ЦАТ (поскольку эти устройства не облагаются акцизом), ни на обычной таможне. Это может создать препятствия при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а в отдельных случаях делает невозможным декларирование товаров, предупреждает РАТЭК Силуанова.

Антон Гуськов опасается, что из-за проблем с таможней может приостановиться работа российских заводов, на которых идет сборка электроники, в том числе телевизоров. В России собирают около 90% товаров, которые продаются на нашем рынке. Однако почти все ПДУ завозят из-за границы.

Представитель Минфина заявил, что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном положении приказа, и пультов дистанционного управления там нет. По его словам, Федеральная таможенная служба направила ЦАТ разъяснения.

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