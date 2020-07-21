Властям РФ рекомендуют прекратить цензуру и защитить конфиденциальность пользователей

Коалиция за устойчивое развитие страны (КУРС), куда входят российские НКО, бизнес, образовательные учреждения, исследовательские институты, профсоюзы, журналисты, гражданские активисты и общественные деятели, провела исследование реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в России, и при поддержке коммуникационного проекта «+1» выпустила Гражданский обзор по этой теме.

«Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых, — говорится на сайте ООН. — Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды».

Аналитический центр при Правительстве России в марте текущего года подготовил Добровольный национальный обзор достижений Россией ЦУР ООН, но независимые аналитики и эксперты решили, что имеет смысл сделать альтернативный обзор, который не должен быть противовесом официальному, но поможет взглянуть более расширенно на устойчивое развитие страны, на выполнение государством намеченных на самом высоком международном уровне целей.

КУРС сделал обзор по семнадцати глобальным целям, как то:

Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов Обеспечение рациональных моделей потребления и производства Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

По каждому пункту экспертами были освещены как проблемы, так и достижения России, и мы отдельно остановимся на тех, которые касаются интернета, свободы слова, цифровых прав, а также получения и распространения информации.

В пунтке «Россия со свободой слова, выборов и самовыражения» КУРС отмечает, что несмотря на большие прилагаемые усилия в развитии IT-технологий, электронных государственных сервисов и повышения доступности интернета для граждан, власти принимают множество нормаативных актов, направленных на ограничение свободы слова как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве:

«Среди них — ответственность за распространение «фейк ньюс» и оскорбление власти, ратификация конвенции ШОС о противодействии экстремизму, «закон о суверенном рунете», закон о физических лицах-иноагентах. Меры административного принуждения и штрафы по отношению к IT-компаниям за неразглашение информации о пользователях по требованию госорганов фактически вводят право неограниченного доступа государства к любой цифровой информации. Пользователей и журналистов продолжают судить за онлайн-активность по статье за оправдание терроризма. Громкие дела за репосты и несистематическая практика правоприменения провоцируют у граждан чувство страха и самоцензуру».

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КУРС напоминает, что международные правозащитные организации в 2019 году вновь отметили ухудшение положения журналистов в стране.

«Особенно тяжела ситуация со свободой слова в Чечне и в Крыму, — отмечается в обзоре. — История с подброшенными наркотиками и последующим судом над руководителем чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюбом Титиевым вызвала огромный резонанс в России и за рубежом из-за отсутствия необходимых доказательств и вопросам к экспертизе».

«Еще одна проблема — фактическая невозможность независимого гражданского наблюдения за процедурой выборов. Новые поправки в Конституцию РФ предлагается утвердить так называемым общероссийским голосованием, не предполагающим содержательной общественной дискуссии и вынуждающим общество голосовать за все поправки одним «пакетом»», — заявляют эксперты.

Для выполнения задач ЦУР 16 гражданское общество рекомендует:

Прекратить политическую цензуру в интернете и обеспечить введение ограничений в отношении действительно вредного и незаконного контента;

Обеспечить получение судебной санкции на любой запрос пользовательских данных, с учетом его соответствия международным стандартам прав человека;

Приложить необходимые усилия для предотвращения преследования журналистов, в особенности — в наиболее опасных для них регионах;

Обеспечить независимое информирование населения в предвыборный период;

Своевременно пресекать злоупотребление административным ресурсом на выборах.

В пункте «Россия без коррупции и с правосудием для всех» КУРС отмечает, что на фоне снижения степени соответствия международным стандартам правосудия есть точечные положительные изменения: расширение компетенции суда присяжных; частичная декриминализация статьи 282 УК; возможность подачи исковых заявлений в суд в электронном виде; обязательная аудиозапись судебного процесса; формирование состава суда с использованием автоматизированной информационной системы.

«Положительной тенденцией является снижение уровня бытовой коррупции. Эксперты отмечают высокое качество законодательства в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности органов власти», — говорится в обзоре.

В законодательстве РФ существуют нормы, позволяющие ограничивать доступ к информации, свободу собраний, свободу выражения, свободу объединения, свободу совести без обоснования необходимости таких мер в демократическом обществе, — напоминают эксперты. »

Число политзаключенных — более 300 человек. Количество вынесенных судами оправдательных приговоров — менее 1%. Самой популярной мерой пресечения является заключение под стражу, а самым распространенным видом наказания — лишение свободы. Возможности получения бесплатной правовой помощи в России ограничены», — констатирует КУРС.

Также эксперты напомнили, что в конце 2019 года Президент России инициировал принятие изменений в Конституцию. «Их смысл и процедура их принятия не соответствуют ни норме, ни духу Конституции», — уверены авторы доклада.

Одной из самых значительных проблем является политическая коррупция, такде отмечается в документе. Высоки коррупционные риски в области государственных закупок и в деятельности государственных компаний.

Для выполнения этой задачи ЦУР гражданское общество рекомендует:

Отменить изменения в Конституцию, в соответствии с которыми могут не исполняться решения межгосударственных органов

Расширить компетенцию суда присяжных;

Принять законодательство о создании системы правовой помощи

Совершенствовать систему противодействия отмыванию денежных средств

Пересмотреть практику проведения закупок у единственного поставщика

Совершенствовать противодействие коррупции в бизнесе.

По словам медиаюриста РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвоката Екатерины Абашиной,

«Составление подобных альтернативных исследований и докладов, созданных при участии различных общественных организаций и гражданских активистов, позволяет получить более полное представление о ситуации с правами человека в России и, в частности, со свободой СМИ и распространения информации в интернете. РосКомСвобода и некоммерческие организации, специализирующиеся на защите прав человека в России и в Рунете, могут дать ценные данные из гущи событий, которые демонстрируют далеко не радужные тенденции в регулировании распространения информации и технологий в сети».

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Ознакомиться более подробно с докладом и рекомендациями экспертов можно здесь.

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