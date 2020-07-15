Google обвиняют в сборе данных при выключенной опции отслеживания

Юридическая фирма Boies Schiller Flexner, представляющая интересы нескольких человек, подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc., сообщает Reuters. Поводом для иска стал незаконный сбор данных пользователей после отключения опции отслеживания активности в интернете и приложениях.

Фирма обвиняет Google в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона штата Калифорнии о конфиденциальности. По мнению истцов, данные собирала программа Firebase, которая работает внутри приложений и невидима для пользователей. Firebase Google — популярное среди разработчиков приложений ПО для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы, а также отслеживания сбоев и кликов.

В июне юристы уже подали иск к корпорации из-за слежки за пользователями, которую ведёт браузер Chrome даже при выборе режима «инкогнито». Сбор данных происходит через Google Analytics, менеджер рекламы Ad Manager и др. Истцы оценили возможное количество пострадавших от действий Google как «миллионы» и потребовали компенсацию за каждого пользователя в размере не менее пяти тысяч долларов.

Google тогда ответил, что при открытии браузера в режиме «инкогнито» пользователей предупреждают о возможном сборе информации об их действиях в интернете.

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