В реестр по слежке за пользователями внесён сайт по продаже авто и стриминговый сервис

РосКомСвобода продолжает проводить общественный мониторинг реестра ОРИ. На этот раз в одной компании оказались сайты самой разной направленности:

Некоторые из них показались нам достаточно интересными, и на них мы остановимся отдельно.

Сервис для одновременной трансляции видео на все доступные стриминговые платформы (ВК, Fb, YouTube, etc) All4Stream:

reestr.rublacklist.net/distributor/109656

На сайте есть раздел «Политики конфиденциальности», в котором сказано, что сайт обязуется не раскрывать и не распространять идентифицирующую Пользователя информацию компаниям, организациям и частным лицам, несвязанным с ООО «Стриминг», исключением лишь являются случаи, когда юзер сам дал согласие на такую передачу, либо если это происходит «по требованию законодательства и в целях пресечения противоправных действий». Сайт также может передавать информацию, не позволяющую идентифицировать пользователя, третьим лицам.

Очень популярный специализированный автомобильный сайт Дром.ру, имеющий почти двести тысяч подписчиков в социальных сетях:

reestr.rublacklist.net/distributor/109658

На сервисе есть проверка объявлений по VIN-коду, отчеты об истории машины, отзывы реальных владельцев, народный рейтинг моделей, видеообзоры, статьи, тест-драйвы и «живой» автомобильный форум.

Сайт города Белгорода — Go31.ru имеет в социальных сетях аудиторию в несколько десятков тысяч подписчиков. На нём есть регистрация, и кроме новостей публикуются объявления, вакансии, есть сервис по недвижимости и т.п.:

reestr.rublacklist.net/distributor/109654

Портал зарегистрирован Роскомнадзором в качестве СМИ.

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В реестр ОРИ был также внесён развлекательный портал CN.ru и ульяновское сетевое издание «Ulpressa»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109657

reestr.rublacklist.net/distributor/109655

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Всем пользователям вышеперечисленных сайтов стоит иметь в виду, что согласно законодательству РФ, участник реестра ОРИ обязан хранить на территории РФ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей (факты приёма, отправки, доставки любых сообщений) в течение одного года, а также всю текстовую, голосовую и другую информацию, изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения — до шести месяцев. Организатор распространения информации в сети «Интернет» обязан предоставлять указанную информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, в случаях, установленных федеральными законами».

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