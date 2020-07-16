Базирующиеся в Гонконге бесплатные VPN допустили утечку пользовательских данных

Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе незащищенный сервер популярных бесплатных VPN-приложений, хранящий пользовательские данные. Все эти приложения базируются в Гонконге. Отсутствие элементарной защиты в таком продукте безопасности, как VPN-приложение, не только вызывает большое удивление, но также демонстрирует полное пренебрежение их разработчиков стандартными практиками VPN, ставящее пользователей под угрозу.

Обнаруженный исследователями сервер используется приложениями UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Судя по количеству их пользователей, на сервере хранится персонально идентифицируемая информация более 20 млн человек, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP-адреса, домашние адреса, данные о моделях смартфонов, идентификаторы устройств и другие технические подробности. Всего на сервере была обнаружена 1 083 997 361 запись общим объемом 1,207 ТБ.

Несмотря на заявления владельцев приложений о том, что их программы не собирают пользовательские логи, vpnMentor нашла на сервере множество записей об активности пользователей в интернете.

Поскольку все данные хранятся на одном сервере Elasticsearch и размещены в одних и тех же активах, а получателем платежей для приложений значится одна и та же гонконгская компания Dreamfii HK Limited, исследователи предположили, что они были созданы одним и тем же разработчиком, но используются под разными брендами.

Попытки установить диалог с владельцами сервисов практически не увенчались успехом, а гонконгский CERT заявил, что «если IP-адреса расположены в США, то предоставленная информация не имеет отношения к Гонконгу», исследователям нужно обратиться в американский CERT или предоставить больше данных, свидетельствующих о связи утечки с Гонконгом.

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