Госдума готовит внесудебную прослушку держателей «серых» сим-карт

В Госдуме предложили дать правоохранительным органам право без судебного решения прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, не привязанных к реальным абонентам. Соответствующий законопроект будет направлен в Правительство, рассказал автор документа, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Для доступа к «серой» сим-карте понадобится лишь подпись руководителя следственного органа. Такая мера, уверяет Выборный, позволит более оперативно находить телефонных мошенников и других злоумышленников. Но проверять все «серые симки» поголовно не будут — для запуска процедуры понадобится жалоба на номер:

«Очень много граждан обращаются в правоохранительные органы по поводу телефонного мошенничества: у них, например, обманом добывают доступ к банковской карте или заставляют перевести деньги неизвестным. Когда появляются такие жалобы, необходимо установить абонента, и правоохранительные органы обращаются в суд, чтобы получить соответствующий доступ. Но зачастую такая сим-карта используется всего несколько дней, и когда разрешение получено, уже бывает поздно».

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Согласно данным, предоставленным парламентарию Генеральной прокуратурой, количество преступлений, совершенных с использованием мобильной связи, в 2018 году составило 61,3 тыс. эпизодов. В 2019-м цифра выросла почти на 90% — до 116,1 тыс. За январь-май 2020-го насчитывается уже 76,5 тыс. подобных инцидентов.

В целом поток преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации стремительно растет, сообщает Генпрокуратура. В 2018-м их было 174,7 тыс., в следующем году на 68,5% больше — 294,4 тыс. С января по май 2020-го — уже 180,5 тыс.

Суммы, которые выманивают у своих жертв мошенники, порой доходят до восьмизначных. Источник «Известий» в правоохранительных органах, близкий к разработке законопроекта, отметил, что в рядах МВД инициатива поддерживается.

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