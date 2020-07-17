Еврокомиссия заинтересовалась данными, которые собирают Siri, Alexa и другие голосовые помощники

Голосовые ассистенты, включая Siri компании Apple и Alexa интернет-компании Amazon, оказались в центре масштабного антимонопольного расследования в Европе. Европейская комиссия предполагает, что собираемые технологическими гигантами данные могут быть использованы в целях нечестной конкуренции. Органы надзора ЕС уже увидели признаки того, что крупные компании могут ограничивать доступ к информации или создавать продукты, которые не будут совместимы с продуктами других компаний, указано в опубликованном заявлении Европейской комиссии относительно расследования, касающегося «интернета вещей».

Комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что компании могли манипулировать данными пользователей для антиконкурентной борьбы — например, чтобы поощрять их к покупке собственной продукции. Европейские регуляторы также считают, что компании могут намеренно выпускать несовместимые друг с другом устройства.

Как пояснила Вестагер, власти выяснят, как работают отдельные продукты и какая у них бизнес-модель. Регуляторы хотят изучить как собираются и используются данные, а также как компании зарабатывают деньги с данных, которые собирают.

Кроме того, Еврокомиссию интересуют возможные проблемы с совместимостью разных устройств и сервисов. Власти рассматривают возможность ввести закон об их совместной работе.

По мнению Вестагер, в случае с голосовыми ассистентами регуляторы должны быть особенно внимательными, потому что технология предлагает ограниченный выбор. Как пояснила комиссар, не имеет значения, идёт ли речь о батарейках для телевизора или ужине навынос, в любом случае результатом манипуляций может стать меньше конкуренции:

«Одна из ключевых проблем тут — данные. Голосовые ассистенты и «умные» устройства могут собирать огромное количество данных о нашем поведении. И существует риск, что большие компании злоупотребят собранными данными, чтобы укрепить свои позиции на рынке в обход конкуренции. Они ведь даже могут знать, к каким сервисам мы получаем доступ, чтобы потом выйти на этот же рынок и захватить его».

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Вестагер также отметила важность совместимости устройств. По её мнению, если продукты разных компаний не смогут работать сообща, то пользователи могут оказаться замкнуты на одного производителя и услуги, которые он предлагает.

На первом этапе Европейская комиссия заявила, что рассылает опросы 400 компаниям в Европе, Азии и Америке.

Предварительные итоги расследования регуляторы планируют раскрыть в начале 2021 года. Финальный отчёт собираются выпустить в 2022 году.

Ожидается, что число устройств для умного дома в Европе в 2023 году достигнет 184 миллионов. На конец 2019 года их насчитывалось 108 млн.

В мае 2018 года исследователи из университета Беркли опубликовали статью, в которой говорится, что команды для голосовых помощников можно встроить непосредственно в музыку или другие аудиозаписи. Таким образом «умные» динамики смогут услышать, к примеру, инструкцию по добавлению какого-нибудь товара в список покупок пользователя в онлайн-магазине.

Но не только лишние покупки возникнут в результате такого вмешательства. Сбои в работе бытовых приборов, взломы данных на компьютерах и личных банковских счетах — вот некоторые более тяжелые последствия. Проблема в том, что скрытые команды недоступны человеческому уху.

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