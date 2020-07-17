Взлому в Twitter подверглось 130 аккаунтов

При атаке на Twitter 15 июля пострадали 130 аккаунтов, сообщили сегодня в компании. Злоумышленники получили к ним доступ и отправляли от их имени твиты. В частности, мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и несколько компаний, связанных с криптовалютами.

Twitter пришлось временно заблокировать атакованные аккаунты и запретить верифицированным пользователям публиковать новые посты. Кроме того, на время расследования инцидента Twitter заблокировал все учетные записи, которые в течение последних 30 дней пытались сменить пароль. Акции Twitter упали на 4% после закрытия торгов.

Федеральное бюро расследований США начало расследование инцидента. В ФБР полагают, что он может представлять серьёзную угрозу общественной безопасности и демократии.

В Twitter считают, что злоумышленники использовали методы социальной инженерии, чтобы получить контроль над внутренними инструментами компании.

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