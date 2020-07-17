Британия, США и Канада обвиняют Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19

Российские киберпреступники напали на организации, разрабатывающие вакцину против COVID-19, говорится в совместном заявлении Национального центра кибербезопасности Великобритании, канадского Учреждения по коммуникационной безопасности и Агентства по инфраструктуре кибербезопасности и Агентства национальной безопасности США. Они заявили, что угроза относится к группе APT29 и «почти наверняка» контролируется российской разведкой. Насколько действия хакеров оказались успешными, неясно.

Хакерская группировка APT29, как сообщают в NCSC, специализируется на атаках на правительственные, дипломатические, аналитические, медицинские и энергетические объекты, целью которых является кража «ценной интеллектуальной собственности». Она же якобы стояла за атаками на Национальный демократический комитет во время президентских выборов в США в 2016 году. Группа использует различные инструменты и методы, в том числе копьё фишинга (spear-phishing, применяется для обмана конкретного человека) и вредоносные программы WellMess и WellMail.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Лондона и его союзников голословными. «Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, равно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года», — заявил он.

Русские вряд ли были единственными, кто участвовали в такой кампании, сказал BBC эксперт по кибербезопасности. «У них много людей, у нас много людей, у американцев ещё больше людей, как и у китайцев», — прокомментировал профессор Росс Андерсон из компьютерной лаборатории Кембриджского университета.

Исследования COVID-19 стали главной целью для разведывательных служб по всему миру, и поэтому проявлять активность в данном направлении могут многие их них.

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