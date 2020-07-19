Устроиться на работу с электронной трудовой книжкой россияне смогут с 1 января 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Электронная трудовая книжка — почти полный аналог бумажной. В ней есть сведения о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора.

Отмечается, что посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также через соответствующие приложения. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

В сообщении также говорится, что при выборе электронной формы бумажная трудовая книжка выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение. Однако в электронном варианте будут фиксироваться только сведения, начиная с 2020 года, поэтому бумажную трудовую книжку необходимо сохранить.

При выборе бумажной трудовой книжки работодатель продолжит вносить в нее сведения наряду с электронной формой. Право на сохранение бумажной трудовой остается и при смене работы. Изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года.

У всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

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