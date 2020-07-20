Из законопроекта о криптовалютах убрали норму об административной и уголовной ответственности

Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) должен вступить в силу 1 января 2021 г., сейчас его планируется принять во втором и третьем чтении в весеннюю сессию, заявил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Второе чтение документа может пройти 21 июля. Весенняя сессия Госдумы завершается 23 июля.

Во вторник, 21 июля, Госдума РФ может рассмотреть во втором чтении проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». С таким предложением выступил комитет по финансовому рынку.https://t.co/QrKHtoLFMU — ForkLog (@ForkLog) July 20, 2020

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению из него убрали некоторые понятия. Например, «майнинг» и «токены». В документе отмечено, что регулирование цифровой валюты будет определяться отдельным законом. Он может быть принят в осеннюю сессию, рассказал Аксаков. По словам депутата, в комитете отказались от идеи дополнить документ нормами об административной и уголовной ответственности.

Проект закона «О ЦФА» содержит определение цифровой валюты, однако ее регулирование будет определяться в отдельном законопроекте, добавил Аксаков.

Документом устанавливается требование к информационной системе, в рамках которой осуществляется ее выпуск, а также к оператору этой системы и оператору обмена ЦФА. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе блокчейна.

«Под цифровой валютой понимается цифровой код или обозначение или совокупность электронных данных, которые содержатся в информационной системе. И эти данные могут использоваться как средство платежа, и как средство сбережения. Причем, с одной стороны, это средство платежа в виде электронного цифрового кода, но при этом оно не является ни международной единицей, ни денежной единицей иностранного государства или РФ», — добавил Аксаков.

В мае текущего года в Минэкономразвития был направлен ряд законопроектов, касающихся оборота и выпуска криптовалюты и предусматривающих административную и уголовную ответственность за нарушения в их использовании. Сначала документы раскритиковали в сообществе, затем негативную позицию по ним высказали в нескольких министерствах, в частности, в Минюсте, Минэкономики и Минцифры.

Например, в Российской Ассоциации криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейн-технологий (РАКИБ) предупредили, что утверждение документов в текущей редакции нанесет «невосполнимый ущерб России». После критики законопроекты признали неудовлетворительными, сообщила руководитель рабочей группы Государственной думы Федерального Собрания РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. По ее словам, проект «дал течь» и нуждается в доработке.

.

.

.