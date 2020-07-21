Тайну связи предлагается существенно ограничить в рамках эксперимента с ИИ и Big Data

Обработку персональных данных в рамках экспериментальных правовых режимов предлагается вывести из-под отдельных норм законов «О связи», «О персональных данных» и «Об основах охраны здоровья граждан», следует из законопроекта Минэкономразвития, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство предложило отменить регулирование обработки персональных данных, чтобы протестировать технологии ИИ и большие данные, но только в рамках двух экспериментальных правовых режимов. Действующее регулирование тормозит инновации, считают авторы законопроекта.

В частности, предлагается отменить обязательство соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, врачебную тайну, а также обязательное получение письменного согласия на обработку данных и возможность отозвать такое согласие.

Эти ограничения «препятствуют появлению или апробации цифровых инноваций», говорится в пояснительной записке.

Например, отменить врачебную тайну предлагается для проекта «Национальной базы медицинских знаний» (НБМЗ) и фонда «Иннопрактика». Проект предполагает использование ИИ для поддержки принятия врачебных решений при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациентов, а также при назначении и корректировке лечения.

Второй эксперимент проводится для создания сервиса для малого и среднего бизнеса на базе Big Data — им занимается Ассоциация больших данных (АБД). В рамках проекта соберут банковские, абонентские и другие клиентские данные, на основе которых предпринимателям будут давать рекомендации по сфере и месту работы, а также повышению эффективности уже имеющегося бизнеса.

Представители отрасли, юристы и общественники обсуждают законопроект в отраслевых чатах, называя его «правовым безобразием», которое пытаются принять «ради торговли персональными данными». По мнению же медиаюриста РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвоката Екатерины Абашиной,

«Документом по сути предлагается отменить тайну связи и защиту персональных данных в угоду проведения некоего эксперимента с цифровыми инновациями, да ещё в ввести упрощённый порядок ограничения конституционных прав граждан на тайну связи и неприкосновенность частной жизни через «программу экспериментального правового режима», которая не является федеральным законом: Напомню, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Как видно, правовые эксперименты не указаны среди целей, ради которых можно отменить тайну связи и тайну частной жизни».

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В данный момент документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая закончится 23 июля текущего года.

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