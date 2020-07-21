На распознавание лиц в московском метро выделяют 1,4 млрд рублей

Московский метрополитен потратит 1 393 009 503,12 рублей на оснащение четверти всех вагонов системой распознавания лиц. С помощью камер мэрия сможет в режиме реального времени выяснить возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона любого пассажира. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на тендер, размещённый на сайте госзакупок.

Сергей Собянин анонсировал эту модернизацию еще в январе, после того, как стало очевидно, что система «прекрасно показала себя на городских улицах и подтвердила это во время карантина», когда с ее помощью искали нарушителей режима.

Благодаря камерам и создаваемой системе работы с супермассивами данных, мэрия может отслеживать персональные маршруты москвичей по городу, сопоставлять их данные с сайтами, которые они читают, подключившись к городскому вай-фаю, сопоставлять их с данными о перемещениях на арендованных велосипедах и автотранспорте.

После установки специального программного обеспечения правоохранители смогут узнать не только имя человека, но и пол, возраст, уровень дохода и социальный статус.

Всего в распоряжении мэрии около 170 информационных систем под общим названием Умный город. Источником информации становятся не только данные камер. Используется и мониторинг сотовых телефонов, такси и каршеринга.

До конца года мэрия оснастит системой распознавания лиц около полутора тысяч вагонов из шести тысяч. На каждый вагон планируется по 8 камер, способных распознавать лица.

Заявленная цель системы — улучшение комфорта и безопасности граждан, а так же информирование пассажиров обо всех изменениях и новшествах в работе транспортного комплекса Москвы.

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