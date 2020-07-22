Против Facebook, Twitter и Google подадут иск из-за запрета рекламы криптовалют

Со ссылкой на Bitcoin.com РБК сообщает, что криптовалютные компании через сиднейскую юридическую компанию JPB Liberty подадут иск против Google, Facebook и Twitter из-за запрета рекламы цифровых денег на платформах в 2018 году. Истцы утверждают, что их коммерческой деятельности был нанесен ущерб до $300 млрд.

«Групповой иск будет представлен в федеральный суд Австралии против местных подразделений компаний из области социальных сетей и их родительских компаний из-за нарушения закона о конкуренции. Групповой иск направлен на взыскание ущерба, связанного с убытками участников криптоиндустрии и инвесторов», — говорится в заявлении JPB Liberty.

Юристы также сообщают, что за последние сутки к ним обратилось большое количество желающих присоединиться к иску против интернет-гигантов в деле о запрете рекламы криптовалют.

Запрет криптовалют, по их мнению, привел к обвалу рынка на сотни миллиардов долларов. В объявлении говорится о снижении объемов торгов на криптобиржах на 60-90%. Истцы утверждают, что ответчики контролируют значительную долю рекламных площадей в интернете, а запрет повлиял на способность компаний, связанных с цифровыми деньгами, привлекать новых клиентов.

JPB Liberty оценила сумму ущерба в $600 млн, однако она может быть увеличена до $300 млрд. Юристы ждут присоединения к своему иску новых участников, которые могли пострадать от действий корпорации и социальных сетей. Это относится в том числе к тем, кто держал криптовалюты с 28 января по 31 декабря 2018 г. и на более поздних этапах в отдельных случаях. Также присоединиться к иску могут владельцы цифровых денег в любой момент времени, в том числе кредиторы Mt. Gox, руководители криптокомпаний, бирж, поставщики сервисов для хранения нового вида активов, ICO-проекты, майнеры и консультанты.

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