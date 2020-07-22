Медицинские маски всё-таки мешают распознаванию лиц

Антитеррористический центр Министерства внутренней безопасности исследовал потенциальное воздействие использования защитных масок во время COVID-19 на эффективность мониторинга безопасности через системы распознавания лиц.

В записке центра говорится, что системы распознавания лиц, возможно, становятся менее эффективными из-за широко распространённого ношения масок в целях защиты от вируса. Авторы документа волнуются, что американцы продолжат носить защитные средства даже после отмены соответствующих постановлений государства, а также, что маски могут использовать преступники. Впрочем, у последнего пункта нет существенных подтверждений, кроме одного случая, когда на экстремистском онлайн-форуме призвали атаковать объекты критически важной инфраструктуры в масках, чтобы скрыть лица.

Поводом для беспокойства служит и тактика, имевшая место на недавних акциях протеста в Гонконге. Во время них полиция прикрепляла к столбам камеры, чтобы, возможно, запечатлеть лица демонстрантов. В ответ протестующие использовали против полицейских лазеры, распиливали фонарные столбы с установленными на них камерами и надевали на лица маски.

В последние несколько месяцев компании пытались адаптировать свои системы к защитным средствам, и некоторые утверждали даже, что научились идентифицировать лица в масках. Однако доказательств тому мало. Предположительно, компании могли обучали ИИ на изображениях масок, сделанных в фотошопе. Такое решение может привести к серьёзным ошибкам распознавания.

Для идентификации людей на улице лучше иметь много реальных изображений носящих маски людей, притом с разных ракурсов, рассказал Чарльз Ролле, аналитик IPVM, организации, изучающей технологии наблюдения. В противном случае существует большой риск ложноположительных результатов, что может привести к неправомерным задержаниям полицией. В феврале IPVM протестировала четыре системы распознавания лиц и обнаружила, что их точность снижалась из-за масок.

В июне стало известно об аресте невиновного человека из-за ошибки технологии распознавания лиц. В результате афроамериканец Роберт Уильямс провёл более суток в полицейском участке. Потом полицейские отпустили его, сказав, что «компьютер», должно быть, ошибся.

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