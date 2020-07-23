США, ЕС, Китай и Индия — четыре модели интернета. Кратко

Раскол интернета начался 23 года назад, когда Китай внедрил у себя Великий китайский фаерволл. Следующие этапы — это жёсткое регулирование в ЕС и блокировка TikTok. Всё это делит интернет на четыре отличающихся друг от друга модели, считает автор блога Stratechery Бен Томпсон. Приводим выдержки из его статьи.

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Американская модель

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Американская модель интернета — это модель невмешательства государства. У этого подхода есть очевидные недостатки: отсутствие разногласий приводит к доминированию агрегаторов. Однако в такой модели остальные игроки всё же тоже выигрывают.

Это:

• Свободно работающие крупные американские технологические компании.

• Новые американские технологические компании, которые сталкиваются с относительно небольшим количеством барьеров для входа, особенно с точки зрения регулирования контента или сбора данных.

• Правительство США, собирающее большинство налогов с этих компаний, в том числе с доходов, полученных ими за рубежом; распространяющее своё видение через американские технологические компании на весь мир; имеющее доступ к данным неграждан США.

• Граждане США, получающие высокую степень свободы.

• Иностранцы и иностранные компании, тоже получающие высокую степень свободы.

В то же время правительства других стран имеют ограниченный контроль над американскими технологическими компаниями и их доходами и распространением информации.

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Китайская модель

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Движущая сила модели — контроль над информацией.

• Контроль над информацией, включая доступ к западным сервисам, и использование огромного количества цензоров для интернет-компаний внутри Китая.

• Рост собственных интернет-компаний и инноваций благодаря сочетанию огромного рынка и отсутствия конкуренции.

• Китайская модель плохо работает в странах без собственного огромного рынка (пример — Иран).

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Европейская модель

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• Жесткий контроль через GDPR и Директиву об авторском праве и защита данных граждан.

• С одной стороны, регуляторная волокита и дополнительные траты для компаний, дающие, впрочем, на рынке ЕС им преимущества перед конкурентами.

• С другой стороны, замедление роста собственных компаний.

• Вторичность рынка для тех организаций, которые ушли проводить эксперименты в другие страны.

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Индийская модель

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• Самый сложный из рынков с точки зрения доступа в интернет и логистики.

• Самый привлекательный для иностранных компаний, особенно американских и китайских, которые уже насытили свои рынки.

• Открытость к зарубежным товарам (Google, Facebook), но довольно жёсткое регулирование внедрения иностранных технологий (запрет иностранных инвестиций в электронную коммерцию).

• Столкновения между иностранными технологическими компаниями и индийскими регуляторам (недавний запрет TikTok по соображениям национальной безопасности).

• Зарубежные корпорации стали вкладываться в местных игроков, например, Reliance Jio Platforms. Только от Facebook компания получила 5,7 млрд долл. за 10% акций.

Оригинал статьи

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