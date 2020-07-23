Генпрокуратура предлагает создать единую систему борьбы с киберпреступлениями

Генеральная прокуратура России предложила меры по борьбе с киберпреступлениями на территории России. В интервью ТАСС ведомство отметило, что IT-преступления составляют пятую часть всех случаев.Только за 6 месяцев текущего года правоохранители выявили 225,5 тыс. таких преступлений, прирост составил 92%.

Больше всего преступлений совершаются с использованием пластиковых карт. В этом году было зарегистрировано 82 тыс. подобных случаев, в то время как в предыдущий — 34 тыс. При этом большая часть хищений (69%) связана с банальным обманом доверчивых граждан, когда мошенники с помощью телефонных звонков или другими способами получают данные их кредитных карт и переводят денежные средства на свои счета.

Отдельной проблемой являются заключенные в колониях и СИЗО, которые также подключаются к кражам через Сеть или сотовую связь. При этом раскрываются подобные преступления спустя долгое время.

По мнению Генпрокуратуры, в России необходима единая система борьбы с киберпреступлениями, позволяющая их выявлять еще до обращения потерпевших.

Одним из вариантов стало бы заключение единого соглашения об электронном обмене информацией между государственными органами и службами при взаимодействии с банками, операторами связи, интернет-провайдерами и иными участниками информационного пространства. Единым координирующим центром в борьбе с IT-преступностью мог бы стать созданный при ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам либо возможно «по примеру международных моделей создание централизованного межведомственного органа по координации их деятельности в круглосуточном режиме, который бы обладал всем необходимым инструментарием, включая оперативную, следственную и техническую службы, научно-исследовательский центр и центр международного сотрудничества с представительством специалистов всех министерств и ведомств».

Пока, отметили в Генпрокуратуре, даже правовая оценка смежных киберпреступлений (мошенничеств в киберпространстве, хищений с электронных счетов, оборот информационных баз с персональными данными и т. д.) различается в разных регионах страны.

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