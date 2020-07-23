СМИ попросили Роскомнадзор объяснить возбуждение дел за ссылки на публикации с матом

Роскомнадзор попросили объяснить возбуждение дел за ссылки с нецензурной бранью. Об этом говорится в письме руководителей российских СМИ на имя главы надзорного ведомства Андрея Липова. Копия документа есть в распоряжении «МБХ Медиа». Журналисты отмечают, что на момент публикации материала СМИ страница сайта-источника информации может содержать материал с нецензурной бранью, в том числе в виде комментариев пользователей, а в отдельных случаях такой материал может быть добавлен позже, после того, как СМИ разместило гиперссылку на него. Несмотря на это, Роскомнадзор составляет протокол об административном правонарушении по статье 13.21 КоАП в отношении разместившего гиперссылку СМИ.

В обращении говорится:

«Считаем, что данный подход Роскомнадзора по выявлению указанного нарушения противоречит российскому законодательству, поскольку СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом. СМИ запрещено размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит».

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Представители СМИ также напоминают, что законодательство о средствах массовой информации не содержит норм, устанавливающих запрет за размещение гиперссылок на интернет-сайты, в материалах которых содержится нецензурная брань. Подобная практика Роскомнадзора, считают журналисты, является ущемлением свободы средств массовой информации, поскольку заставляет СМИ не только отказаться от размещения информации, но и заниматься перепроверкой ранее размещенных гиперссылок, тем самым отвлекаясь от выполнения своих непосредственных задач.

Руководители СМИ такде предполагают, что размечение нецензурной брани на странице сайта-источника может уже намеренно появиться после размещения тем или иным СМИ гиперссылки, и таким образом СМИ просто подведут под админответственность. В результате за «злоупотребление свободой массовой информации» РКН может вынести предупреждение, а при наличии двух и более предупреждений суд по иску Роскомнадзора может прекратить деяельность СМИ.

Письмо подписали более 20 руководителей СМИ, в том числе главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, шеф-редактор Знак.com Дмитрий Колезев, главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Как раз сегодня нам выписали очередной протокол за такое нарушение, — комментирует письмо Дмитрий Колезев, — за гиперссылку на инстаграм Сергея Шнурова с матерным стишком. В прошлом году мы уже обращались с таким письмом в РКН, но безрезультатно. Однако с тех пор в ведомстве сменился руководитель: на место Александра Жарова пришел Андрей Липов. Попробуем еще раз».

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