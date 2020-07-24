Российские IT-компании пожаловались на давление властей и пригрозили уйти за рубеж

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась к российским властям с открытым письмом, в котором выразила обеспокоенность преследованиями некоторых IT-компаний в России и пригрозила перевести свой бизнес за рубеж. Как сообщает РБК, в июле текущего года в некоторых офисах российских IT-дистрибуторов прошла серия проверок, обысков, а также задержания IT-предпринимателей с последующими арестами и другими мерами ограничения свободы. По мнению АПКИТ, проверки, следственные действия и задержания по делам пятилетней и более давности можно рассматривать в рамках административного или арбитражного, но не уголовного процесса.

В АПКИТ входят такие крупные компании и организации как 1С, РУССОФТ, «Лаборатория Касперского», Росплатформа, Айтеко, «Консультант Плюс», «Яндекс», АСБИС, «Открытые технологии», OLDI и другие.

Позиция АПКИТ по уголовному преследованию ИТ-предпринимателей: https://t.co/l9TnQYtBZ9 — АПКИТ (@APKIT) July 23, 2020

Дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по версии АПКИТ, снижается. Это может подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны.

Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser. В качестве причины следственных действий было названо дело о картельном сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии, заведенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016 году. В рамках этого дела был задержан президент НКК Александр Калинин, также в числе фигурантов — вице-президент «ПК Аквариус» Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников.

«Конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов. Не менее, а скорее более важна безопасность бизнеса, безопасность инвестиций, безопасность самих предпринимателей», — отмечается в письме АПКИТ. По мнению ее членов, сегодня предприниматели не могут спокойно концентрироваться на цифровой трансформации страны, ощущают неуверенность в перспективах своего бизнеса в России и в том, что в стране может быть сформирована благоприятная бизнес-среда.

Члены АПКИТ напомнили, что параллельно со следственными действиями глава правительства Михаил Мишустин встретился с представителями ИТ-индустрии в Иннополисе, где представил новые меры поддержки отрасли. По итогам в Госдуму был внесен законопроект о реализации налогового маневра в ИТ-отрасли, одной из целей которого было повышение привлекательности российской юрисдикции для ведения такого бизнеса.

В письме ассоциации указано, что индустрия столкнулась с проверками, обысками и задержаниями по делам пятилетней и более давности, которые, по мнению членов организации, можно было расследовать в рамках административного или арбитражного процесса.

Как пояснил РБК глава АПКИТ Николай Комлев, позиция членов ассоциации относится не только к последнему делу по поставкам в ЦИК, но и к предыдущим — например, к делу «Т-Платформ». В марте 2019 года против гендиректора этой компании — Всеволода Опанасенко было возбуждено уголовное дело из-за нарушений контракта на поставку автоматизированных рабочих станций в МВД. Топ-менеджера обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями: он якобы убедил экс-главу департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова помочь ему в получении преимущества при заключении договора. В результате компания передала МВД оборудование, не соответствующее техническим требованиям. В 2020 году дело было переквалифицировано на «мошенничество в особо крупном размере», а Опанасенко перевели из СИЗО под домашний арест.

Комлев подчеркнул, что, если в рамках этих дел следователи действительно выявили нарушения, их необходимо расследовать, но при этом не нужно мешать руководителям дальше вести бизнес. «Эти люди не насильники и не грабители. Это сугубо экономические дела. ИТ-предприниматели дают людям работу, платят налоги. У них огромный штат сотрудников в офисе, лабораториях, на заводе. А у сотрудников — семьи. Они никуда не убегают, сейчас и без задержания уехать за границу трудно», — рассуждает глава АПКИТ. А задержания и жесткие меры пресечения негативно влияют на работу предприятия и сильно мешают в его управлении.

Для улучшения российского бизнес-климата в ИТ-индустрии члены АПКИТ предложили провести «правовой маневр», который способствовал бы «максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям», занимающимся цифровым развитием. Ассоциация готовит конкретные предложения по изменению статей Уголовно-процессуального кодекса, пересмотру практики применения уже действующих статей и т.д., сообщил Комлев.

Вице-президент РСПП Сергей Мытенков в разговоре с РБК отметил, что любое силовое вмешательство в работу компаний настораживает рынок, отпугивает бизнесменов и отбивает у них желание работать. «ИТ-бизнес очень подвижен. Это не завод и не производство теплоходов, эти предприниматели могут в любой момент переехать в те условия, где им комфортнее жить и работать», — считает Мытенков. Согласно опросам среди членов РСПП, их желание заниматься бизнесом год от года не увеличивается, потому что в последнее время бизнес в целом подвергся серьезному давлению со стороны силовых органов, отметил он.

Публикация письма вызвала в отраслевых пабликах и соцсетях большой резонанс.

«АПКИТ челобитную царю в открытой форме пишут. Типа, будете нас забижать, уйдем к другому, — иронизирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Ассоциация считает, что цифровое развитие государства требует не только налоговых манёвров и иных экономических мер поддержки ИТ-индустрии, но и нового «правового манёвра» в государственной политике, который будет способствовать максимально дружественному отношению всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти к добросовестным предпринимателям, осуществляющим это цифровое развитие. Постойте. А как же «инженеры и предприниматели не должны заниматься политикой»? Или всё же политика занялась инженерами и предпринимателями? КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ, не так ли?»

Пользователи соцсетей в комментариях под новостью также подчёркивают «конформизм российских предприятий ИТ-сферы», прогнозируя, что вряд ли они будут услышаны властями, а давление будет только усиливаться.

Понимаете, уважаемый Яндекс, это не давление, — просто алгоритм такой — Оценочные суждения (@apxrussia) July 23, 2020

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, в которую входят в том числе «Яндекс», ABBYY, Acer, IBM… Опубликовано Новая Газета Четверг, 23 июля 2020 г.

Ассоциация крупнейших IT-компаний отмечает, что несмотря на заявления властей о мерах поддержки IT-отрасли в это же… Опубликовано МБХ медиа Четверг, 23 июля 2020 г.

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