Жителя Барнаула оштрафовали за высказывания о «Единой России»

Железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным местного жителя Дмитрия Лакеева по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Ему вменили размещение признанного экстремистским видео на своей странице во «ВКонтакте». Материал содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии «Единая Россия».

В чём именно выражалась негативная оценка «Единой России», в постановлении суда не уточняется. К материалу дела были приложены скриншоты страницы Лакеева и справка сотрудника полиции.

На суде Дмитрий Лакеев признал вину. Его привлекли к административной ответственности и назначили административный штраф. Указанное видео из свободного доступа удалили.

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