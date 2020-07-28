YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград». Последний, как рассказывают представители телеканала, не получал никаких предупреждений и уведомлений, есть только запись «Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство».

YouTube заблокировал канал Царьград ТВ❗ Все наши материалы будут доступны в социальных сетях, на канале в Яндекс.Эфире (https://t.co/H4LboN8T1O), а так же на нашем сайте. pic.twitter.com/CC6jEs81In — Телеканал Царьград (@tsargradtv) July 27, 2020

Телеканал намерен подать в суд, сообщила его редактор Дарья Токарева: «С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде. Иск подготовит юрист телеканала Царьград».

«Царьград» начал вещание в 2015 году. Его основал бизнесмен Константин Малофеев. По словам Малофеева, «Царьград» был задуман как «трибуна и голос русского православного большинства». С декабря 2017 года «Царьград» прекратил вещание в кабельных и спутниковых сетях и остался только в интернете. На YouTube у него был один миллион подписчиков.

Сам Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.

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