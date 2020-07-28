Google проложит подводный кабель между США и Европой для улучшения качества связи

Google проложит подводный кабель Grace Hopper между США, Великобританией и Испанией для улучшения качества связи. Grace Hopper станет одним из первых новых кабелей между США и Великобританией с 2003 года. Он увеличит пропускную способность и будет поддерживать такие сервисы Google, как Meet, Gmail и Google Cloud. Кроме того, это первый кабель корпорации в Испании. На него возлагается обеспечение интеграции облачных продуктов Google в Мадриде в глобальную инфраструктуру организации.

Подводные кабели обеспечивают 98% международного интернет-трафика по всему миру. Эти кабели позволяют обмениваться, искать, отправлять и получать информацию со скоростью света. Пандемия COVID-19 привлекла особое внимание к Сети, считает Том Мейер, вице-президент аналитической компании IDC Europe. «Этот вызов показал нам, что стабильная и надёжная сеть больше не является той, что просто «приятно иметь», она теперь критически важна для бизнеса», — сказал он.

Grace Hopper включит в себя новую оптоволоконную коммутацию, которая повысит надежность связи, позволяя корпорации лучше справляться с перебоями в работе, рассчитывают в Google. Его длина составит 6 250 км от США до Великобритании и 6 300 км — от США до Испании.

Кабель назван в честь пионера компьютерных наук Грейс Брюстер Мюррей Хоппер (1906-1992), наиболее известной своей работой над одним из первых компиляторов, который имел решающее значение в разработке языка программирования COBOL.

Google уже имеет в своём распоряжении кабели, соединяющие Португалию и ЮАР, а также США и Францию. Прокладкой нового кабеля займётся компания Eatontown. Она должна завершить проект в 2022 году.

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