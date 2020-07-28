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28.07.2020

Google проложит подводный кабель между США и Европой для улучшения качества связи

Надёжная сеть больше не является той, что просто «приятно иметь», она теперь критически важна для бизнеса, считают представители рынка

 

Google проложит подводный кабель Grace Hopper между США, Великобританией и Испанией для улучшения качества связи. Grace Hopper станет одним из первых новых кабелей между США и Великобританией с 2003 года. Он увеличит пропускную способность и будет поддерживать такие сервисы Google, как Meet, Gmail и Google Cloud. Кроме того, это первый кабель корпорации в Испании. На него возлагается обеспечение интеграции облачных продуктов Google в Мадриде в глобальную инфраструктуру организации.

Подводные кабели обеспечивают 98% международного интернет-трафика по всему миру. Эти кабели позволяют обмениваться, искать, отправлять и получать информацию со скоростью света. Пандемия COVID-19 привлекла особое внимание к Сети, считает Том Мейер, вице-президент аналитической компании IDC Europe. «Этот вызов показал нам, что стабильная и надёжная сеть больше не является той, что просто «приятно иметь», она теперь критически важна для бизнеса», — сказал он.

Grace Hopper включит в себя новую оптоволоконную коммутацию, которая повысит надежность связи, позволяя корпорации лучше справляться с перебоями в работе, рассчитывают в Google. Его длина составит 6 250 км от США до Великобритании и 6 300 км — от США до Испании.

Кабель назван в честь пионера компьютерных наук Грейс Брюстер Мюррей Хоппер (1906-1992), наиболее известной своей работой над одним из первых компиляторов, который имел решающее значение в разработке языка программирования COBOL.

Google уже имеет в своём распоряжении кабели, соединяющие Португалию и ЮАР, а также США и Францию. Прокладкой нового кабеля займётся компания Eatontown. Она должна завершить проект в 2022 году.

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