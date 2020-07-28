Yandex.Zen
28.07.2020

У клиентов «Яндекс.Диска» появился неудаляемый «Телемост»

Представители интернет-компании предлагают пользователям просто убрать ярлык, но удалить новый видеосервис нельзя

 

Пользователи «Яндекс.Диска» жалуются, что на их компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост», сообщает «Медуза». Примечательно, что разрешение на его установку они не давали. И удалить его пока нельзя.

В компании объясняют предустановку сервиса желанием сделать видеосвязь доступнее, но уверяет, что о недовольстве пользователей разработчикам уже известно. Приложение внедряется и в другие проекты «Яндекса».

Онлайн-сервис для организации видеозвонков «Телемост» был запущен 15 июня.

Условия «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения, и формально «Яндекс» прав. Однако «осадочек» у пользователей остаётся.

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Напомним, что многие сервисы «Яндекса» внесены в список организаторов распространения информации, включая Яндекс.Диск:

— «Диск» (disk.yandex.ru);
— «Почта» (mail.yandex.ru),
— «Район» (local.yandex.ru),
— «Карты» (maps.yandex.ru);
— «Коллекции» (collections.yandex.ru);
— «Календарь» (calendar.yandex.ru);
— «Кью» (q.yandex.ru);
— «Коннект» (connect.yandex.ru);
— «Услуги» (uslugi.yandex.ru);
— «Эфир» (efir.yandex.ru);
— «Комментарии» (common.comments.yandex.ru);
— «Недвижимость» (realty.yandex.ru);
— «Авто.ру» (auto.ru);
— «Маркет» (market.yandex.ru);
— «Беру» (beru.ru);
— «Дзен» (zen.yandex.ru).

Согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

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UPD.
Журналист Александр Плющев опубликовал официальный комментарий «Яндекса»:

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«У сервиса Телемост нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису Телемост через приложение Яндекс.Диска без установки отдельных приложений. Такие же ярлыки давно есть у «Заметок» и «Скриншотов» в приложении Яндекс.Диска на десктопе. Удалить ярлык Телемоста, как и другие ярлыки, можно как обычно».

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Он также обратил внимание на отображение файла сервиса:

plushev yandex telemost

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don but rks

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VPNlove.me

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