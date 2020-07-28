У клиентов «Яндекс.Диска» появился неудаляемый «Телемост»

Пользователи «Яндекс.Диска» жалуются, что на их компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост», сообщает «Медуза». Примечательно, что разрешение на его установку они не давали. И удалить его пока нельзя.

Что ты такое? И откуда взялось на моём компе? @yandex расскажите, как удалить pic.twitter.com/Sw3ctb4yKo — Anastasia Pad (@Anastasia_Pad) July 28, 2020

В компании объясняют предустановку сервиса желанием сделать видеосвязь доступнее, но уверяет, что о недовольстве пользователей разработчикам уже известно. Приложение внедряется и в другие проекты «Яндекса».

Здравствуйте. Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Возможности удалить Телемост пока нет, но ваше пожелание мы передали разработчикам. Как временное решение — можно удалить ярлык с рабочего стола. — Yandex.Support (@yandexsupport) July 28, 2020

Онлайн-сервис для организации видеозвонков «Телемост» был запущен 15 июня.

Условия «Яндекс.Диска» предусматривают установку стороннего программного обеспечения, и формально «Яндекс» прав. Однако «осадочек» у пользователей остаётся.

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Напомним, что многие сервисы «Яндекса» внесены в список организаторов распространения информации, включая Яндекс.Диск: — «Диск» (disk.yandex.ru);

— «Почта» (mail.yandex.ru),

— «Район» (local.yandex.ru),

— «Карты» (maps.yandex.ru);

— «Коллекции» (collections.yandex.ru);

— «Календарь» (calendar.yandex.ru);

— «Кью» (q.yandex.ru);

— «Коннект» (connect.yandex.ru);

— «Услуги» (uslugi.yandex.ru);

— «Эфир» (efir.yandex.ru);

— «Комментарии» (common.comments.yandex.ru);

— «Недвижимость» (realty.yandex.ru);

— «Авто.ру» (auto.ru);

— «Маркет» (market.yandex.ru);

— «Беру» (beru.ru);

— «Дзен» (zen.yandex.ru).

Согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

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UPD.

Журналист Александр Плющев опубликовал официальный комментарий «Яндекса»:

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«У сервиса Телемост нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису Телемост через приложение Яндекс.Диска без установки отдельных приложений. Такие же ярлыки давно есть у «Заметок» и «Скриншотов» в приложении Яндекс.Диска на десктопе. Удалить ярлык Телемоста, как и другие ярлыки, можно как обычно».

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Он также обратил внимание на отображение файла сервиса:

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