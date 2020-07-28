Минфин предложил правила ведения электронного досье на россиян. Так, номер записи регистра сведений о населении будет присваиваться единожды и автоматически и получит структуру из 11 разрядов, сгенерированных в соответствии со специальным алгоритмом. Эта информация составит одну запись регистра.

Номер записи регистра потребуется при взаимодействии с госорганами, при приведении сведений ГИС в соответствие со сведениями регистра о населении, при предоставлении госуслуг и в случае обращения физического лица с запросом на изменение сведений в его записи.

На днях стало известно, что в России появится единый федеральный информационный регистр сведений о гражданах страны, иностранных гражданах и лицах без гражданства. Формировать и вести его будет Федеральная налоговая служба. Помимо стандартного набора из паспортных данных, номеров СНИЛС и ИНН, в единой базе будет информация и о семейном положении и других родственных связях. Передавать данные в базу будут МВД, Пенсионный фонд, Минобороны, Минобрнауки и даже Росморречфлот. И чтобы единая база заработала, почти каждому ведомству придется разработать дополнительные законы. Например, ФНС должна будет переписать Налоговый кодекс.

Россиянам стоит готовиться к появлению системы, похоже на социальный рейтинг, как в Китае, размышляет профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. «База будет использоваться и при кредитовании. Что касается образования, электронный диплом, аттестаты будет бессмысленно теперь продавать в переходах. Нельзя устроиться на работу с фальшивым дипломом, нельзя пойти за социальными услугами, если у тебя нет инвалидности, тебе не будут индексировать пенсию, если обнаружится, что ты продолжаешь работать. Это также будет воздействовать на анализ несовпадения доходов и расходов», — сказал «Коммерсанту» Родионов.

Как власти будут защищать персональные данные, пока неизвестно. Хранить данные в облаке, как налоговая сейчас это делает, плохая идея, считает гендиректор компании IDX Светлана Белова: «Такой реестр имеет практический смысл, если данные в нем актуальны и достоверны. Данные других ведомств скорее будут метками, по которым можно делать уточнения. А так у налоговой есть всё, и вряд ли перед ней стоит задача собирать из других источников и складывать к себе информацию».

Документ предполагает запуск регистра с 1 января 2022 г., но некоторые его части имеют отложенный срок вступления в силу, поэтому ряд положений закона заработает с 1 января 2023 г., с 1 января 2024 г., с 1 января 2025 г. или с 1 января 2026 г.

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