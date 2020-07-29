В Турции ужесточили контроль за соцсетями

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило законопроект об усилении контроля за иностранными социальными сетями, которые имеют более одного миллиона ежедневных пользователей. Теперь Facebook, Twitter, Instagram и другие крупные социальные сервисы должны будут открыть свои представительства в Турции, нести ответственность за противоправный, с точки зрения властей страны, контент под угрозой штрафа, пресекая его распространение.

Закон вводит юридический термин «поставщик социальных сетей». Это физическое или юридическое лицо, которое позволяет пользователям создавать, просматривать или делиться контентом в целях социального взаимодействия в интернет-среде. Данные подписчиков должны храниться на территории Турции. Административные штрафы будут налагаться турецким Агентством информационных технологий и связи, если противоправные публикации не будут удалены в течение 48 часов, и могут переваливать за 700 тыс. долл.

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, закон защитит граждан от киберпреступлений и клеветы. Критики, однако, склоняются к мысли, что нововведения – часть мощной тенденции по контролю информационного потока и подавлению инакомыслия в стране.

Если компании откажутся открывать турецкие представительства, то доступ к ним ограничат, вплоть до полного закрытия. Закон вступит в силу 1 октября 2020 года.

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