Минздрав предлагает оцифровать медицинский документооборот

Министерство здравоохранения России представило проект по организации электронного документооборота в медицинской сфере. Документ устанавливает требования к формированию, ведению и предоставлению электронных медицинских документов. Решение о переходе на цифровой документооборот медучреждения могут принять на своё усмотрение. Дублирование на бумажных носителях в таком случае не потребуется.

Цифровой документ должен содержать

— название медучреждения и его адрес;

— персональные данные получателя медуслуги (ФИО, пол, дата рождения, местожительства);

— собственно текст;

— дату составления;

— наименование должности лица, сформировавшего документ;

— сведения об электронной подписи (границы отметки, данные о подписании документа, сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи, места размещения отметок об электронной подписи).

Электронный медицинский документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью медработника, сформировавшего документ. Он также должен содержать сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи, использованном при подписании.

Доступ к документу граждане могут получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Передавать их можно и по другим каналам связи. В бумажной копии электронного медицинского документа не допускается внесение никаких рукописных изменений.

В проекте нормативного документа присутствуют определения форматов как цифрового медицинского документа (записи), так и цифровой медицинской карты, составляемой из таких документов, говорится в проекте, обращает внимание издание CNews.

Цифровые варианты медкарты амбулаторного пациента, истории развития ребенка, индивидуальной карта беременной и родильницы, медкарты стационарного больного, истории родов или истории развития новорожденного, формируются из совокупности электронных медицинских документов пациента (электронных медицинских записей), при этом каждый документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Информационные системы должны предусматривать резервное копирование при хранении цифровых документов и обеспечивать протоколирование о предоставлении к ним доступа. При переводе медицинского документа с бумажного носителя в электронную форму медработник должен сканировать его и зарегистрировать в системе.

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